La colombiana Camila Osorio, octava favorita, debutará contra la rusa Kamilla Rakhimova, en uno de los partidos de más expectativas en el Abierto de Guadalajara, de categoría 500 de la WTA que comienza el lunes.

Osorio, raqueta 63 del mundo, fue finalista del torneo de Monterrey en el 2022 y ahora aspira a cumplir una buena actuación en México, donde suele recibir mucho cariño de los aficionados.

Originaria de Cúcuta, la colombiana llegó a estar en el lugar 33 de la clasificación mundial, en abril del 2022, y ahora trata de recuperar el terreno perdido, en parte por lesiones.

El duelo será una repetición de los cuartos de finales del torneo de Guadalajara del año pasado en el que Camila se impuso por 7-6(6), 6-2.

Antes había superado a la europea en Belgrado 2021 y en Hamburgo 2023. Este año la superó por 4-6, 6-2, 6-3 en Rabat, con lo cual aumentó a 4-0 la serie entre ambas.

Rakhimova raqueta 65 del mundo, es la jugadora de más nivel en el certamen entre las no preclasificadas, y saldrá mentalizada para no ceder ante la presión del público que apoyará a la latina.

El torneo de Guadalajara transcurrirá en cancha dura con una bolsa de premios de un millón 64.510 dólares.

Además de Camila Osorio, en el cuadro principal hay otra colombiana con posibilidades de superar las primeras rondas en Guadalajara, Emiliana Arango, quien fue finalista en marzo pasado en el WTA 500 de Yucatán.

Situada en el 84 de la lista mundial, Arango debutará contra la polaca Magda Linette, quinta sembrada, colocada en el 37 del ránking.

Entre los partidos más llamativos de la primera ronda están el de la alemana Tatjana Maria, sexta favorita, contra la turca Zeyneo Sonmez y el de la griega Maria Sakkari, campeona en el 2023, ante la francesa Elsa Jacquemot.

Las cuatro primeras preclasificadas, la belga Elise Mertes, jugadora 21 del mundo; la rusa Verokina Kudermetova (25), la letona Jelena Ostapenko (26) y la polaca Maddalena Frech (33), campeona defensora, debutarán en la segunda ronda.