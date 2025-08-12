La delegación colombiana vivió una nueva jornada en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con actuaciones que dejaron un balance de cinco medallas de oro, una de plata y dos de bronce, además de múltiples clasificaciones a finales en distintas disciplinas.

Colombia continúa tercera en el medallero general de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, ahora con un total de cinco oros, tres platas y siete bronces, manteniéndose detrás de Brasil y Chile, pero por delante de potencias como Estados Unidos y Argentina.

El protagonismo de la fecha estuvo en el BMX Freestyle, donde Colombia conquistó tres de los cuatro títulos en disputa, y en el judo, con una nueva campeona panamericana junior.

La pista del BMX Freestyle Park fue el escenario de una de las mejores demostraciones de talento y poderío colombiano en la historia de esta disciplina. En el Park femenino, Queen Saray Villegas se quedó con la medalla de oro tras una rutina impecable, cargada de técnica y creatividad, que le otorgó 81.67 puntos y el cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La plata fue para su hermana, Lizsurley Villegas, con 76.00 puntos, en una final que reafirmó el dominio tricolor. El bronce lo obtuvo la chilena Catalina Henríquez (72.67 pts).

En la rama masculina, Saúl Hernández ejecutó una ronda de altísimo nivel, obteniendo 92.67 puntos para asegurar el oro y su clasificación a Lima 2027. Superó al argentino Manuel Turone (91.00 pts) y al brasileño Davi Gibim (79.67 pts). Con estos resultados, Colombia sumó tres medallas y ratificó su condición de potencia continental en el BMX Freestyle.

En el tatami, Heydi Santillana se llevó el oro en la categoría -70 kg femenino, asegurando también su presencia en los Juegos Panamericanos Lima 2027. La colombiana venció en cuartos de final a la mexicana Y. Loya, en semifinales a la venezolana H. Espina y en la gran final a la brasileña M. Oliveira, demostrando control, fortaleza y precisión en cada combate.

En el Centro Acuático Olímpico, Tiffany Murillo sumó una nueva medalla a su cuenta personal al ganar el bronce en los 200 metros libre femenino con un tiempo de 2:01.82. Fue superada por Stephanie Balduccini de Brasil (oro, 1:58.83) y Maria Yegres de Venezuela (plata, 2:00.68). María Alejandra Santana terminó novena. Colombia también rozó el podio con el relevo 4×100 libre mixto, que fue cuarto a solo 25 centésimas de la medalla.

En skateboarding, Juan Carlos Polanía cerró su participación en la final de Street masculino en la quinta posición con 133.02 puntos, tras una destacada clasificación el día anterior. En gimnasia de trampolín, Nicole Castellanos (95.54 pts) y Manuel Sierra (99.02 pts) avanzaron a las finales, a disputarse este martes 12 de agosto.

En squash, Juan José Torres y Juan Irisarri avanzaron a semifinales en la rama masculina, mientras que en la femenina Colombia no logró superar la segunda ronda. En tenis individual, Juan Miguel Bolívar y Valentina Mediorreal avanzaron a los octavos de final, manteniendo vivas las opciones nacionales en el torneo.

Medallas de Colombia – Jornada 2

Oro

Queen Saray Villegas (BMX Freestyle Park femenino, clasificación a Lima 2027)

Saúl Hernández (BMX Freestyle Park masculino, clasificación a Lima 2027)

Heydi Santillana (judo, -70 kg femenino, clasificación a Lima 2027).

Plata

Lizsurley Villegas (BMX Freestyle Park femenino).

Bronce

Tiffany Murillo (natación, 200 m libre femenino)

