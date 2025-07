CHRISTOPHE PETIT TESSON/EFE

Valence (France), 23/07/2025.- The Green Jersey points leader Italian rider Jonathan Milan (L) of Lidl - Trek team beats Belgian rider Jordi Meeus (C) of Red Bull - BORA - hansgrohe team in the sprint to win the 17th stage of the Tour de France cycling race over 160.4km from Bollene to Valence, France, 23 July 2025. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON