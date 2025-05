Las tres grandes del ciclismo, las competencias que paralizan Europa y que despiertan pasiones en Colombia, ruedan desde este mes con una cobertura total pensada para los amantes de este deporte.

El Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España estarán disponibles para todo el país, gracias a la señal principal de Caracol Televisión y su nueva plataforma de streaming ditu, que ofrecerá cada etapa al detalle, con análisis, debate y voces expertas.

El equipo al frente de la transmisión será un tridente de lujo compuesto por Goga, Santiago Botero y JJ Osorio, quienes ya se han ganado un lugar en los hogares colombianos con su conocimiento, carisma y pasión por el ciclismo.

A ellos se suma el programa Fotofinish, un espacio que se emitirá al cierre de cada jornada con los momentos clave, el análisis técnico y las lecturas más profundas del desarrollo de las etapas.

La primera gran cita será el Giro de Italia, que arranca este viernes 9 de mayo y se extenderá hasta el 1 de junio con sus 21 etapas, sumando 3.413,3 kilómetros de recorrido por la geografía montañosa y encantadora de la península itálica. La mítica ‘Corsa Rosa’ coronará a su líder con la codiciada maglia rosa.

Luego vendrá el Tour de Francia, del 5 al 27 de julio, con sus 112 ediciones de historia y un prestigio que lo convierte en el evento ciclístico más importante del mundo. En esta edición también habrá 21 etapas y un total de 3.320 kilómetros, que combinarán montaña, llano y contrarreloj, en busca del maillot jaune, la camiseta amarilla que distingue al mejor entre los mejores.

Y para cerrar con broche de oro, la Vuelta a España se disputará del 23 de agosto al 14 de septiembre, con 21 etapas a lo largo de 3.151 kilómetros. Esta carrera, reconocida por su dureza y su clima extremo, pone a prueba a los ciclistas con cumbres exigentes, cambios climáticos drásticos y un perfil que exige piernas fuertes y cabezas frías. El líder se identificará con el maillot rojo.

Altas expectativas

En diálogo con EL HERALDO, el ex campeón mundial de ciclismo, Santiago Botero, analiza lo que será esta edición número 108 de la Corsa Rosa, una prueba que promete emoción desde su arranque en tierras albanesas.

“Es una carrera donde nos hemos destacado a lo largo del tiempo. Tal vez los primeros triunfos en grandes vueltas para Colombia llegaron justamente aquí, con títulos como los de Nairo y Egan”.

Añadió que ve con buenos ojos a los colombianos. “Este año se presenta con la participación de cinco de los nuestros: Einer Rubio, Brandon Rivera, Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez y, por supuesto, Nairo Quintana, que regresa con toda su experiencia”.

Para Botero, el Giro de este año no tiene un solo dueño. Hay múltiples favoritos con Primoz Roglic encabezando la lista, pero también hay una amplia gama de nombres, de estilos, de estrategias que dan cuenta de una competencia abierta.

“Colombia llega con corredores de mucho peso. Algunos estarán al servicio de otros, pero por múltiples circunstancias se les puede presentar la ocasión de pensar en un top 10 o un podio”.

Este Giro se correrá por tres países. Empieza en Albania, pasará por Italia y rozará también territorio suizo, en una apuesta por internacionalizar aún más el alcance de esta carrera.

“Que salga desde Albania es algo novedoso. Un país que no estaba en el radar del ciclismo y que ahora se suma con fuerza. Le da un tono cosmopolita muy interesante a la competencia”.

El Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España estarán disponibles para todo el país, gracias a la señal principal de Caracol Televisión.

Cara femenina

Georgina Ruiz Sandoval, mejor conocida como Goga, fue la primera mujer en su natal México y en América Latina en narrar ciclismo y partidos de fútbol americano en vivo.

Desde hace nueve años narra con pasión y profundo conocimiento las grandes vueltas del calendario mundial. En este 2025 vuelve a estar al frente del Giro de Italia, una carrera que considera especial no solo por su historia, sino por el protagonismo que volverán a tener los corredores latinoamericanos.

“Yo nunca quise ser la que más brillaba, ni la mejor entre los hombres por ser mujer. Siempre he sido una más del grupo. Me divierto, respeto, trabajo. Y tal vez soy más mal hablada que ellos, pero nadie se entera”.

Su llegada a las grandes vueltas no fue fácil. “Abrirme paso como cabeza de un grupo de trabajo no fue sencillo, pero yo sabía que los deportes tienen espacio para todos. No elegí el fútbol, donde la cola es más larga y hay más lucha de egos. Elegí el ciclismo. Y aquí estoy”.

También reflexiona sobre lo que significa abrirse camino en un entorno tradicionalmente masculino.

“A las mujeres no nos miran con los ojos, sino con lupa. Siempre he sentido que debemos hablar como si estuviéramos dirigiéndonos a nuestra madre. Eso implica respeto, claridad, elegancia. Nuestra forma de expresarnos es nuestra carta de presentación”.

Desde esa experiencia analiza el panorama de esta edición del Giro, en la que figuran nombres como Primoz Roglic, Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Einer Rubio, Nairo Quintana y varios latinoamericanos.

“Egan está contento porque el equipo no le ha cargado la responsabilidad. Tienen a Taiman Arensman para apoyarlo y eso le permitirá disfrutar más la carrera. Y si disfruta, puede volar. En la crono le irá bien, así que lo único es que se cuide hasta que llegue la alta montaña”.

Goga también destaca el entendimiento entre Nairo Quintana y Einer Rubio, líderes del Movistar.

“Es vital que dos cartas tan fuertes tengan esa buena comunicación. Yo creo que Einer puede dar un salto importante, un top 5 sería espectacular. Y entre ellos dos, estoy convencida, uno va a ganar una etapa. Nos debe ilusionar mucho”.