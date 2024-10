Esta semana el excentrocampista Andrés Iniesta, quien le dio a la selección España el título mundial en 2010, anunció su retiro como futbolista profesional, a sus 40 años.

En el emotivo acto de su despedida, que se llevó a cabo en el antiguo cine IMAX del Port Vell de Barcelona, el exfutbolista español confesó que nunca pensó “que llegaría este día”.

“Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo... de nunca rendirse, valores imprescindibles en mi vida. Me siento muy orgulloso de este camino, con toda la gente que me ha acompañado”, afirmó con la voz entrecortada.

En el evento, Andrés Iniesta estuvo acompañado de unos 450 invitados, entre los que estaban su esposa Ana, sus seis hijos, sus padres y su hermana, así como excompañeros en el Barça como Gerard Piqué, Xavi Hernández, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, Sergi Roberto, Marc Bartra o Sergi Samper, con el que también coincidió en el Vissel Kobe japonés.

Alejandro García/EFE GRAFCAT9104. BARCELONA, 08/10/2024.- El futbolista Andrés Iniesta durante la rueda de prensa que ofrece este martes en Barcelona en la que explica sus planes de futuro. EFE/Alejandro García

Entre sus numerosos logros, Iniesta siempre será recordado por ser el autor de dos goles icónicos como el de la final del Mundial de Sudáfrica con la selección española y el de Stamford Bridge ante el Chelsea que daba al Barça la clasificación para la final de la Liga de Campeones.

De hecho, Andrés Iniesta aseguró que su deseo es regresar algún día al Barcelona para aportar, de alguna manera, toda su experiencia futbolística.

”Me gustaría volver al Barça en algún momento de mi vida. Creo que los que hemos tenido tanta influencia y hemos estado tantos años en este club, de una manera u otra, tenemos que estar. En el momento que sienta que puedo aportar lo que hice como jugador en otras funciones, estaría encantado”, sostuvo.

Alejandro Garcia/EFE El español Andrés Iniesta, como centrocampista del FC Barcelona, disputando el balón con el portugués Cristiano Ronaldo, como delantero del Real Madrid, en 2016.

El anuncio de Iniesta desató una ola de reacciones, entre las que resalta la de Lionel Messi, actual delantero del Inter Miami y máximo goleador histórico del Barcelona. En sus redes sociales, el argentino le dedicó un mensaje de despedida a su excompañero en el club catalán.

“Uno de los compañeros que más magia y de los que más disfruté jugando juntos. ¡¡Andrés Iniesta, la pelota te va a extrañar y nosotros también!! Te deseo lo mejor siempre, sos un fenómeno”, escribió el actual campeón del mundo con la selección Argentina en un mensaje acompañado por una fotografía de ambos celebrando un gol con el Barcelona.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se sumó a los halagos hacia Iniesta. Le agradeció por haber sido “una auténtica leyenda” del fútbol mundial, pero también por ser una persona “de las que queda para siempre” por su ejemplaridad.

“Hoy has dicho que ‘los futbolistas pasan, las personas quedan’. Tú, sin duda, eres de los que quedan para siempre. Gracias por ser como eres dentro y fuera del campo”, dijo Sánchez en su cuenta de X (antes Twitter).

Falcao García le dedica mensaje a Andrés Iniesta por su retiro como futbolista profesional

Radamel Falcao García en un entrenamiento de Millonarios FC.

El delantero Radamel Falcao García, uno de los futbolistas colombianos más reconocidos a nivel internacional, también despidió a Iniesta con un mensaje en sus ‘historias’ de Instagram.

El jugador de Millonarios le deseó a Andrés Iniesta éxitos en sus nuevos proyectos y le agradeció por “inspirar” con su “magia” en la cancha.

“Ha sido un honor y un orgullo compartir contigo en una cancha. Tu magia ha sido inspiradora. Te deseo el mejor de los éxitos en tus nuevos proyectos. Gracias por todo lo que has dado al fútbol”, expresó Falcao en la red social.

Con información de EFE.