La reconocida cantante venezolana Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner y esposa del también cantante Camilo Echeverry, narró a sus seguidores una situación de peligro que vivió hace un par de años, la cual dejó atónito a más de uno con el angustioso relato.

A través del canal de YouTube que tiene junto a su esposo, Evaluna contó cómo fue la persecución de dos hombres dentro de un supermercado, los cuales tenían aparentemente la intención de raptarla.

La cantante indicó que mientras ella hacía mercado, para conseguir los ingredientes de una sangría que iban a disfrutar en familia, se acercaron unos desconocidos y le preguntaron cuánto calzaba, a lo que ella no respondió y simplemente se alejó, pero siguieron insistiendo.

“De repente estoy en un pasillo, con mi carrito, y siento que me están persiguiendo dos tipos. En un momento ambos se me acercan y me preguntan qué talla de zapatos soy ¡Todo fue súper raro! Ellos me dijeron que tenían un par de zapatos en su mochila y querían que yo los viera, pero yo solo me alejaba y les daba las gracias. Ahí fue cuando pensé: ‘Me van a llevar y quieren saber qué talla soy, y para que no me reconozcan me van a cambiar de ropa y me van a poner unos zapatos nuevos’ (...) Yo estaba asustada, uno no sabe, ¿qué tal hubieran tenido una pistola o algo?”, dijo Evaluna en el video, junto a su esposo Camilo.

La cantante de 27 años señaló que “ser mujer no es fácil” por los peligros que se corren, y que desde ese momento no sale sola.

Finalmente, la venezolana añadió a su relato que de inmediato se fue a donde habían más personas, “la verdad no me acuerdo si compre todo”, y salió del supermercado muy asustada. Los hombres también se fueron en ese momento de la tienda, por lo que Evaluna le pidió al cajero que la acompañara hasta el carro.