La Selección Colombia sub-17 se juega este domingo su clasificación al Mundial de la categoría en India.

El equipo colombiano enfrentará a partir de las 6 de la tarde a Paraguay, en la última fecha del Sudamericano que se disputa en Rancagua, Chile.

Colombia suma 4 puntos y se ubica en la cuarta casilla de posiciones y hasta el momento tiene el cupo. Pero detrás están Ecuador y Venezuela que suman un punto y también tienen posibilidades de clasificar.

La escuadra que es dirigida por Orlando Restrepo necesita un empate para asegurar su paso al Mundial.

Paraguay suma 8 unidades y se unió a Brasil y Chile, que ya aseguraron su tiquete al Mundial.

Colombia deberá corregir los errores en defensa que ha mostrado en los últimos partidos para conseguir un resultado positivo ante Paraguay y así no quedarse por fuera del Mundial. La Selección viene de caer 3-0 ante Brasil, juego en el que mostró varias falencias.

El técnico Orlando Restrepo moverá sus fichas buscando el mejor once para lograr el objetivo de llegar al Mundial.