XII Premio Nacional de Cuento La Cueva rinde honor a Heriberto Fiorillo

La Fundación La Cueva, organizadora de este certamen literario ha dado a conocer las bases del concurso, que incluye 13 aspectos esenciales:

1.-Podrán participar escritores Colombianos residentes en el país o en el extranjero, y escritores extranjeros residentes en Colombia, con textos escritos en español.

2.- Cada concursante debe enviar a https://cuentosfundacionlacueva.org/aplicacion-premio-nacional-cuento un cuento inédito de tema libre con una extensión mínima de 3000 caracteres y máximo de 35 mil con espacio incluido.

3.- El formulario de inscripción deberá contener los siguientes datos: nombre, seudónimo, título del cuento, dirección de residencia, teléfono, correo electrónico personal, así como una breve nota bio-bibliográfica, que incluya su fecha y lugar de nacimiento.

4.- Esta convocatoria estará abierta desde el 15 de noviembre de 2023 hasta el 15 de marzo de 2024, a las 12 en punto de la noche.

5.- El Jurado estará integrado por tres personalidades de la cultura, cuyos nombres serán revelados antes del cierre del concurso.

6.- No se mantendrá correspondencia alguna con los participantes.

7.- El Jurado seleccionará y premiará mediante acta los cuentos ganadores del primero, segundo, y tercer lugar del concurso, así como los dos finalistas.

8.- Los premios en metálico que recibirán los ganadores están asignados así: primer premio, la suma de 20 millones de pesos; segundo premio, tres millones de pesos; tercer premio, dos millones de pesos.

9.- Los tres cuentos ganadores, así como los dos finalistas, serán publicados en una antología de la que también harán parte los cuentos destacados que el jurado recomendará para integrar el volumen que constituye la memoria institucional de este concurso. Los derechos de publicación de estos cuentos pertenecerán, por una primera edición, a la Fundación la Cueva.

10.- Los ganadores harán parte de la agenda de escritores invitados al programa itinerante de formación literaria: La Cueva por Colombia.

11.- Los premios no podrán ser declarados desiertos, y los mismos no podrán ser compartidos; es decir, solo habrá un ganador en cada caso.

12.- Los cuentos participantes en esta, no podrán concursar de nuevo en ninguna otra edición del Premio Nacional de cuento La cueva.

13.- Cualquier caso no considerado en las bases de la presente convocatoria será resuelto a criterio de los organizadores.

RECOMENDACIONES

1.- No adjuntar ningún tipo de imágenes. El texto debe estar limpio. Los participantes que adjunten imágenes serán descalificados.

2.- El cuento debe ser inédito. No puede estar publicado en libros, blogs, revistas digitales o páginas webs.

3.- El aspirante puede participar una sola vez y con un solo texto.

4.- Se recomienda no dejar para el último día y para el último momento, la inscripción de su cuento. De esta manera evita que la página colapse y que su trabajo no se quede por fuera del Premio.