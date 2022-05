Neblina ideológica

Uno de los mayores retos del debate nacional es el escaso entendimiento que hay sobre las diferentes líneas políticas e ideológicas, así como el descontrolado desasosiego electoral que lleva a muchos a desconocer los procesos de desarrollo que ha vivido el país durante las últimas décadas. Cuando se habla de cuál es la vertiente política a la que pertenecen los candidatos a la presidencia de la República, las conversaciones se limitan a decir que Federico Gutiérrez es el candidato del Centro Democrático -aunque no lo sostengan públicamente-, y a que Gustavo Petro representa a la izquierda latinoamericana que ha llevado, en algunos casos, a la corrupción, la dictadura y la violencia. Todo esto se alimenta de una zona gris en la que pretenden mantenerse algunos candidatos, en el caso de Petro, sosteniendo que no es un candidato de izquierda, o de Gutiérrez diciendo que es un candidato independiente. Parece que el único que ha tenido un discurso coherente políticamente y que se ha mantenido en esa línea durante su trayectoria política ha sido Sergio Fajardo.

El problema no solo se reduce al limitado debate ideológico que hay, alimentado con videos que circulan indiscriminadamente con información tendenciosa, sino el desconocimiento total del desarrollo que ha tenido el país. La pandemia, la inflación y la crisis del mercado laboral han llevado a los colombianos a una sensación peligrosa de fracaso que conduce a creer que no hay nada construido para crecer, dejando la idea de que se necesita una salvación desmedida de un país inmerso en una crisis que no ha tenido salida. Esto, sumado a la crisis ideológica contemporánea, dificulta que el debate presidencial se dé con los estándares que merece nuestra democracia, como también que podamos pensar en un proyecto de país realista y sostenible.

Ahora, no basta con hacer esta reflexión sin brindar herramientas útiles para los que se sienten en una neblina electoral en la que es casi imposible encontrar una luz para votar, por lo menos, por alguien que resulte razonable. Estas herramientas están en algunos libros que recomiendo porque establecen temas centrales del país o porque resultan esclarecedores ante interrogantes recurrentes. Forgotten continent, a history of the new Latin America de Micheal Reid es una obra que analiza la coyuntura política en América Latina brindando elementos claros para distinguir entre políticos de la izquierda socialdemócrata de aquellos que han adoptado el estalinismo tropical, así como para entender la diferencia entre el populismo, la derecha y la izquierda. Otro libro de gran valor para este contexto es Decidí contarlo de Guillermo Perry, que muestra la evolución que ha tenido el manejo de la economía nacional y su tecnificación, como también resalta la necesidad de construir sobre lo construido. Finalmente, Cómo avanza Colombia de Mauricio Cárdenas, un libro que refiere algunos de los avances que ha tenido Colombia en su última década y que son fundamentales para centrar la discusión en las ideas y no en la polarización.

En cualquier caso, sean estos u otros libros los que prefieran para darle sustancia a la discusión es necesario investigar más de lo que ha pasado en Colombia y de lo que necesita, para que las decisiones no se limiten a lo que opina un familiar o lo que se comparte en una red social.

@tatidangond