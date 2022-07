Los anuncios de la reforma agraria que implementaría Gustavo Petro, en cabeza de la próxima Ministra de Agricultura Cecilia López, han provocado una inmensa incertidumbre entre el sector ganadero, ante la confusión que generan comunicaciones equívocas que no le dejan claro al país cómo se ejecutará un modelo de desarrollo productivo basado en la tierra sin afectar el derecho a la propiedad privada. En una reciente entrevista realizada por Yamid Amat a Cecilia López, se conoció a más detalle cuáles son los pilares de la reforma agraria; una reforma que tiene unas bases sólidas en la justicia social pero que por la forma en que está siendo comunicada parece desconocer que la ganadería es una actividad legítima y necesaria en el país.

El mensaje enviado por López que se resume en que un millón de familias campesinas tienen menos tierra que una vaca en Colombia, deja claro que hay una preocupación más que razonable en la distribución de la tierra en el país, un problema que no es desconocido, pero que no puede atribuirse a la ganadería. Este asunto no es menor pues muestra un dilema complejo del Estado social de derecho, que busca garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos, pero procurando siempre la protección de derechos civiles como la propiedad privada.

Ahora, el discurso de la reforma agraria se debería centrar, por el momento, en la función social y ecológica de la propiedad privada, que, conforme a lo establecido a la Constitución, genera obligaciones para los titulares de la tierra. Dicho esto, hay miles de hectáreas en Colombia que no están siendo utilizadas para ninguna actividad productiva, tierras en las que esta reforma agraria debería centrar la vista, respetando lo establecido por la ley, y sin tener que llevarse por delante a la ganadería.

Cecilia López debe enviar un mensaje de tranquilidad para el sector ganadero, que genera casi un millón de empleos directos en Colombia y que representa una de las actividades más importante para el PIB del país. Estos números son importantes para el país que actualmente enfrenta una de sus peores crisis económicas y que necesita que los cambios que se quieran adoptar no le den la espalda a esta realidad crítica para todos los colombianos. Lo más adecuado es que la socialización de esta reforma reconozca los aportes de la ganadería, pero también que se comuniquen con claridad cuáles serán las medidas concretas a adoptar y cuál es el fundamento legal y económico para ello.

A pesar de que el gobierno electo ha tomado decisiones favorables para el manejo de la economía en los próximos años, como la elección de José Antonio Ocampo como Ministro de Hacienda, el país necesita que los anuncios públicos que se hagan sobre las medidas que tomará el gobierno de Petro sean responsables, claros y que no generen más dudas de cara a la estabilidad económica del país.

