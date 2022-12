Tras la excelencia

Recientemente se llevó a cabo el Foro Expo portuaria 2022 donde el Director (E) de Cormagdalena anunció que dicha entidad fue encargada por el gobierno nacional para adelantar las negociaciones que conduzcan a la construcción de una draga exclusiva para el puerto de Barranquilla. Igualmente informó que Cotecmar, conocida y experta empresa con astillero propio que pertenece a la Armada Nacional con sede en Cartagena será la encargada, y que la duración de los trabajos se estima en tres años y medio. O sea que para ésa fecha se acabará la contratadera de dragas que cuestan una millonada que se tira al agua. Una draga propia es un sueño por muchos años diferido.

Sin embargo, asistentes al foro y entendidos en la materia han formulado al respecto algunas inquietudes que vale la pena resolver. Por ejemplo afirman que el fabricante no cuenta con los gatos con la potencia necesaria para izar en tierra la draga a fin de limpiarle el casco, periódica e impajaritable tarea que, dicen los entendidos es una limitante para que la capacidad de la draga propuesta sea de 3.500 M3 de succión y no de 5.000 M3, volumen de acopio ideal dada la magnitud de la sedimentación en el canal navegable, y la importancia que para su eficiencia tiene el volumen de succión, o sea que los viajes hasta alta mar para descargar los sólidos no sean tan numerosos que incrementen los costos. Mala cosa. En fin, ante las variadas glosas, y como lo mejor es enemigo de lo bueno, dado lo neurálgico que para la ciudad significa un ininterrumpido acceso de buques a los puertos, sería bueno que el foro lo conviertan en una mesa de trabajo donde se aclaren todas la inquietudes. Y no se trata de que aquí vivimos criticando y tenemos un problema para cada solución, sino de trabajar unidos en busca de la excelencia a la que nos estamos acostumbrando.

Porque excelente que la gobernación haya puesto en servicio una nueva vía que facilite y acorte el recorrido hasta el aeropuerto; excelente la alusión que en Puerto se instaló a los inmigrantes; excelente que tengamos jardines y arborización; excelente que Barranquilla tenga playa propia; excelente las obras ambientales de solaz de la laguna de Mallorquín; en fin, estamos matriculados en el viaje de la excelencia.

Coletilla personal: Nos unimos a toda la solidaridad y el cariño que han recibido Kathy y sus hijos ante la tristísima ausencia de Camilo. Kathy ha demostrado inigualable presencia de ánimo, abnegación y fuerza de voluntad para no desmayar frente a las exigencias clínicas, sus sobresaltos y los inherentes traslados, y ante las tremendas demandas académicas de sus hijos a quienes, además de cobijarlos del impacto emocional, tuvo que transmitirles abnegación, resistencia, confianza en los designios del Señor, y fortaleza de principios. Fueron más de ocho años durante los cuales Kathy se constituyó en el eje familiar, sostén de Camilo, apoyo para sus suegros y para toda la familia, y excelente ejemplo para toda la sociedad. Seguro Dios le deparará muchas bendiciones.

rzabarainm@hotmil.com