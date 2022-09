Nos dejamos

Petro anda por Estados Unidos en lo que más le gusta: La pantalla. Esgrimiendo además dos temas de gran acogida mundial: La educación y la crisis climática. Es que los comunistas siglo XXI siempre se muestran como adalides de las causas nobles y justas, es su disfraz, así que le cayó de perlas la preocupación de las naciones del mundo, aunque añadió un populista mensaje cocalero.

Mientras va mojando prensa internacional, aquí sus ministros activistas del comunismo continúan su misión de horadar el sistema. Se acabó aquello de los cien días para evaluar la gestión presidencial: Desde la campaña anunció sus propósitos y, ¡vaya si los está llevando a cabo! Además, mucho más rápido de lo que se esperaba, en sólo 40 días ya había desmembrado y desestimulado a las Fuerzas Armadas, maniatándola para actuar, atacaron e incendiaron dos CAI, sin que apareciera el ESMAD, pues el propio ministro de defensa, confeso enemigo de las Fuerzas Armadas, declaró que era el último de los últimos recursos al que apelarían en caso de alteración del orden público, sin aclarar cuáles eran el penúltimo o el primero de los recursos. También alborotó la invasión de tierras, la propia ministra de agricultura pidiendo a los propietarios conciliar con los invasores, o sea un mensaje señalando que la propiedad privada no existe, y que su defensa está supeditada a la agilidad ¡cuarenta y ocho horas! de las maniatadas autoridades. También en tan corto tiempo espantó a los inversionistas, no sólo del sector minero, sino a toda intención de invertir, tanto local como extranjera, la angustia es que, si se eliminan hidrocarburos gas y minería, el país se quedará sin ingresos, y la pobreza será generalizada. ¿Y qué decir de los tales consejos regionales? ¿Vinculantes? O sea que sus conclusiones serán ley consignada en el Plan de Desarrollo. ¿Desarrollo? Gente de todos los pelambres ya no proponiendo sino decidiendo el futuro. El Congreso es cómplice: ya el senado aprobó las mamertas ataduras del Acuerdo de Escazú, falta la Cámara, o sea, está listo. Hay más: Subsidio a jóvenes malandros, paz total con criminales, pero el espacio limita. El tema es que nos dejamos, todo ocurre frente a todos sin que haya tajante rechazo.

Nos pasó con Santos, que rechazo lo hubo en la urnas, pero en la ciudadanía, partidos, gremios, foros, redes, y medios, fue pálido, como disculpándose y, así, Santos nos impuso un acuerdo ya rechazado. Nos dejamos. Como el hombre es el único animal que comete el mismo error dos veces, hoy estamos en peligro.

Coletilla: Una investigación preliminar se la pueden iniciar a cualquiera, y por cualquier motivo, sobre todo si es administrativa. Hasta bueno podría resultar en el caso de Uniautónoma, porque el nuevo gobierno podrá constatar el reverdecer del plantel a partir de la administración actual, y que el rector Molinares es un hombre probo y por fuera de toda sospecha. Lo que llama la atención y se muestra de mala fe es que la incomprensible orden fue expedida sólo dos días antes de finalizar el gobierno Duque.

