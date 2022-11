El tiro por la culata

Comenzó el Mundial que, pese a la ausencia de Colombia, convoca sintonía. Muchos afirman que Catar compró la sede y repartió a montones el billete que le sobra, como si no estuviéramos habituados a compras subterráneas, que Santos compró al congreso para que le aprobaran sus movidas contra el país, y ahora Petro anda en negociación con el mismo fin, o sea que se ratifica que hoy por hoy la cosa es comprando, aunque con esta carestía solo puedan comprar quienes manejan mucho billete y mucho poder. Se sugiere, entonces, que se nombre en la FIFA a Santos, a ver si para el 26 no nos quedamos otra vez por fuera.

Petro, con malditicidad estilo Santos, cree que vincular a Lafaurie a sus planes suavizará los ataques de la senadora Cabal, olvidó lo inútil de su movida con Luz María Zapata al proponerla para una medalla pretendiendo suavizar a Vargas Lleras. Cree que todos son como las directivas godas o como algunos congresistas. Así como Vargas Lleras y la Cabal son coherentes con sus principios, Lafaurie siempre lo va a ser, y no caerá en las trampas que pretende su designación, y menos incurrirá en las vanidades de aquél militar que se entregó a Santos. Luego el tiro le saldrá por la culata.

Coletilla ciudadana: ¡No hay derecho! Después de dos meses nadie ha hecho nada respecto al peaje Los Papiros en la mal llamada Autopista a Puerto, y el transeúnte y los papás de los colegios siguen sufriendo las terribles demoras por las interminables y lentas filas. Se entiende que la recuperación de la antigua vía a la altura del Lago del Cisne es compleja y requiere estudios especializados, pero liberar a la gente del pago del peaje es cosa de voluntad política de Mintransporte, la cual parece no habrá, pues se dice que el petrismo no apoyará en nada al Departamento por considerarlo charista, cosa que no sería rara dada la irracionalidad petrista. Existe empero una fórmula cual es, cobijados bajo la figura de la “urgencia evidente” que la cosa es urgente y evidente, construir de rapidez como vía alterna una especie de circunvalar de La Playa, corregimiento donde se producen congestiones iguales o peores que en Los Papiros. Puerto es como un barrio de Barranquilla, así que sería pertinente que el Distrito a través del Área Metropolitana, conjuntamente con la gobernación construyeran de rapidez (luce corta y simple) una especie de circunvalar de La Playa que empalme con la también mal llamada Vía de la Prosperidad.

Coletilla juniorista: Todo indica que ¡por fin! las directivas entendieron que es mejor caer con los jóvenes nuestros, que perder con supuestas figuras foráneas que ninguno vale lo que cuesta y que, además, no aman la camiseta. Hay en el rentado muchos jóvenes costeños que descuellan o que son verdaderas promesas, por lo que hay que gastar es en avezados scouts que seleccionen bien, y en sicólogos para técnicos y jugadores, y que inoculen sentido de pertenencia, y así no se repitan casos de locales que aquí les va mal, pero van a otros equipos y son figuras, como si Junior los tratara mal.

