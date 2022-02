Las pequeñas grandes cosas

Me avisaron de su llegada un domingo de verano en la finca. La vi entrar caminando en sus sandalias plásticas, con una mochila vieja colgada en el hombro derecho y en el brazo izquierdo el bebe envuelto. “Soy Gertrude y vengo de Tolú pa’dentro. Su compadre me envió”. Con la humildad que dan las pupilas puras sacó dos mangos frescos para que probara la cosecha. Le pedí que me mostrara al niño y le quitara la ropita. No movía las piernas y el pañal sucio. Su cabecita bien formada y al mirar la espalda vi la lesión. Como una mandarina con cáscara transparente salía de la mitad de su columna la médula espinal y sus nervios. Se veían nadar en el líquido cefalorraquídeo. No necesitaba exámenes: tenía mielomeningocele a nivel de la columna dorsal. El niño sería parapléjico e incontinente. Toda su vida en una silla de ruedas. Me contó que el embarazo llegó de pronto y solo tuvo dos controles prenatales cuando “estaba a punto de parir”. Años más tarde me enteré de que le operaron en Cartagena (le había aconsejado: urgencia quirúrgica) y que al bebe le creció la cabeza después de cirugía en forma desproporcionada (hidrocefalia). La mama no lo dejaba ver. Cuando lo volví a examinar la cirugía correctora del exceso de líquido en el cerebro ya no solucionaba el tamaño del cráneo. Que tristeza, cabezón y sin mover las piernas, sin poder orinar o controlar la defecación. ¡Quema cuando se roban la salud y los nutrientes de nuestras gestantes!

El cerebro y la médula espinal se forman a partir de una estructura embrionaria que se llama la placa neural o primera organización encefálica. Esta lámina es el precursor del sistema nervioso del adulto. Esta valiosísima placa se va acercando, enroscándose y pegándose y tejiendo la “mochila” de boca cerrada para formar el tubo neural. En la novena semana de gestación este proceso de cierre se denomina mielinización y así se forma lo que somos: nuestro sistema nervioso central. Para esto suceda normalmente se necesita una serie de aportes nutricionales que permiten que el conducto se cierre en forma hermética desde la cabeza hasta el coxis.

Cuando el tubo no se cierra completamente pueden salir por el defecto parte del cerebro (encefalocele), médula (mielomeningocele) las cubiertas o meninges del sistema nervioso (meningocele). El milagro de la formación del ser humano, en el día 28 de gestación ya su cerebro, su identidad, están formados.

Estas malformaciones congénitas se agrupan bajo el nombre de Espina Bífida. Países con estadísticas serias como EE. UU. calculan que de los 4 millones de bebés que nacen anualmente,1500 tienen esta anomalía. Hay muchos investigadores trabajando las causas genéticas de esta malformación, pero lo cierto y contundente es que se puede prevenir si la mujer embarazada recibe ácido fólico. La simple vitamina B9 disminuye en más de un 80% el riesgo de espina bífida.

Esta discapacidad que muchas veces se asocia con retardo mental se previene suministrando ácido fólico y este se debe empezar desde tres meses antes del embarazo hasta el momento del parto. Tiene otra gran función, mejora las condiciones de la placenta y su circulación, y permite que el feto reciba los mejores nutrientes. La dosis es mínima:5 mgrs de ácido fólico al día. ¿Conocerá Gertrudis las fuentes naturales de ácido fólico o tendrá acceso a ellas? Espinacas y brócoli, frijoles y garbanzos, carnes rojas etc.

La desnutrición en el país es un diagnóstico incuestionable y tristemente somos analfabetas en educación nutricional. Investigué con mis colegas neurocirujanos pediatras y no existe un censo o banco de datos sobre la espina bífida en Colombia. Las políticas de salud pública deben ser altamente costo-efectiva. No encontré referencia de la suplencia de ácido fólico a nuestras mujeres embarazadas desde tres meses antes de quedar embarazadas. Desgraciadamente los embarazos planificados no vienen a la Colombia profunda y olvidada donde más se necesita esta gestión. El Plan para la Prevención de las deficiencias en Colombia,2014-2021 se quedó corto. Hay que implementar esta obligatoriedad en la dieta de nuestras mujeres en edad gestacional y es tan práctico universalizarlo.

Todas las Asociaciones Científicas incluyendo la Federación Mundial de Neurocirugía le estamos pidiendo a Colombia, quien tiene asiento en el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que lidere la política de salud para erradicar esta crápula discapacidad. Sueño ver correr a todos los infantes del mundo y que puedan patear, con el escudo de la patria en su uniforme, la inequidad infantil.

Diptongo: Con María Juliana -nuestra primera dama- y Alicia Arango -sensibilidad caribe- tenemos decisivos aliados en esta campaña mundial que liderará Colombia.