Se estima que entre 2017 y 2021 han fallecido en la Guajira 327 niños para configurar una tasa de muertos de 20.8 por cada 100,000 habitantes cuando la media nacional está en 5.6. Niños wayus que han muerto por falta de suplencia alimenticia a pesar de los esfuerzos múltiples de los dos últimos gobiernos nacionales. Según el DANE en 2021 fallecieron de hambre 55 niños.

Juan Manuel Santos en su último cuatrienio y cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional invirtió 76 mil millones de pesos en 26 pozos de los cuales hoy 24 no funcionan. Iván Duque genero las pilas públicas e invirtió 160.000 millones de pesos y cuando entregó el mes pasado el poder, había entregado 22 de 100 y muchas de ellas funcionaban con múltiples fallas. Además de desierto y falta de agua, ¿qué tiene La Guajira para que los recursos que el gobierno ha enviado no tengan vida en esa tierra que lo necesita?

Los esfuerzos de la Corte Constitucional han sido mayúsculos y en forma reiterada se han lanzado recomendaciones para proteger a estos infantes. Se calcula que en este momento hay 10 que no se cumplen e iniciando con la del 2015.Los líderes regionales acuden a ellas y ven, tristemente, como no se han ejecutado. Es como si la tierra guajira tuviese unas malezas que impiden hacer en obras estas transferencias masivas. La tarjeta roja de la Corte Constitucional se repite y nada cambia, todos jugamos con la sanción en él partido del abandono.

Si revisamos los indicadores en salud la Guajira es campeón. Veamos los años 2020 y 2021 y encontraremos estos hechos: total de muertos en menores de 5 años 266 y 257.En la Guajira 47 y 55. Tenemos una de las tasas más altas en menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición. La tasa de mortalidad infantil por desnutrición se mantiene en el 2021 en 20.8 cuando la media nacional está en 5.8. Es un departamento sufrido, robado y con recursos que hoy no se encuentran en sus veredas.

Detallemos: las UCA (Unidad Comunitaria de Atención) son los centros que ICBF tiene en este departamento para atención nutricional a los menores de 5 años y a las mujeres lactantes o en embarazo. Su origen:” Política de cero a siempre” creada en 2016.Mire pues la dieta: en desayuno papa al vapor con queso rallado y un vaso de avena. A las dos horas lo que haya y de almuerzo…Envían chivo habitualmente en estado precario, arroz y tomate (en pésimas condiciones). El chivo es reemplazado por huevos.

A las mujeres les envían un mercado elemental para 15 días y a los tres días ya no tienen prácticamente nada. La UCA tienen capacidad para 20 personas: 15 niños y 5 adultos entre lactantes y embarazadas. Lamentable que fuera del número establecidos hay siempre niños y embarazadas esperando a las a que en forma milagrosa hay que ayudarles. ¿Cómo? No lo sé… pero sé que se inventan o se hacen.

En la Guajira existen todos los males: desidia, pobre inversión social, corrupción (¿cuántos gobernadores presos?), hambre, sed, creciente mortalidad infantil. Datos como este son más que preocupantes: el aumento en los programas de alimentación en los tres últimos años fue del 5% (ICBF). La situación pobreza estremece el alma:63% en pobreza monetaria y 53% en pobreza multidimensional. Hay municipios y áreas cuyas cifras de pobreza superan el 90% y el agua llega al 0.4% de la población.

Pensemos en el cerebro y lo que implica la carencia de estos elementos fundamentales en su formación. Hay alteraciones cognitivas y de la escala del desarrollo, el aprendizaje social se trastoca. Hay síntomas asociativos como las alteraciones en memora, pobre juicio y capacidad de abstracción. Sume los problemas de peso y talla y haga la extensión de lo que implica el embarazo en la mujer malnutrida. Duele la disolución del pensamiento del infante y desde ahí la carrera en cascada del déficit de atención.

La cultura cuando hay hambre y sed se deshacen. El tejido social que nos une se desprende y el sentido de pertenencia a una región se debilita y pone en peligro lo nativo y la identidad. La desnutrición es un serio problema de salud pública y en áreas como la Guajira ataca la dignidad y la existencia del ser humano.

Diptongo: he buscado razones y no comprendo porque no es posible derrotar este espíritu en poblaciones a quienes la suerte o el destino no ha acompañado.