Encuestas presidenciales

Colombia se encuentra en un pico de la campaña a la Presidencia como resultado de las consultas interpartidistas para escoger candidatos de la izquierda, centro y derecha a la primera magistratura.

El debate de los “presidenciales” oculta preocupantemente el proselitismo de quienes aspiran a ser senadores y representantes a la cámara. Lo planteo con preocupación porque considero que la presidencia será definida en un alto porcentaje, por quienes sean elegidos congresistas para el periodo 2022 – 2026, circunstancia que se refleja claramente en las encuestas de intención del voto presidencial después del próximo 13 de marzo.

En otras palabras, si el ciudadano desea un “cambio” del espectro político del gobierno nacional en cabeza del presidente, debe iniciar con una “renovación” en las curules del Congreso de la República. De lo contrario, fallará en el intento aunque la elección presidencial formalmente se trate del ejercicio del voto directo ciudadano, pues se impondrían las grandes mayorías parlamentarias, razón de ser de la democracia.

Los resultados de las encuestas de hoy no significan de manera alguna, siquiera remotamente que los “ganadores” ya tienen garantizada la Presidencia de la República: ninguno. Aún falta mucha tela por cortar, especialmente la determinante elección de los Honorables Congresistas.

Al margen de lo encarnizado del debate presidencial, caracterizado por: la carencia de propuestas; la exhibición de bajas pasiones de los candidatos; el fanatismo patológico; el canibalismo político; el desenmascaro de antecedentes judiciales, personales, familiares y, políticos, que afecta a todos los candidatos, las encuestas muestran la “fotografía” de la intención del voto de hoy.

Al respecto, pienso que es muy triste para la Nación asistir obligadamente, sin comprar boleta, al bochornoso espectáculo nacional de los “presidenciales”, cuando en realidad requiere un Estadista quien sea capaz de construir un mejor futuro para Colombia.

Es por ello, que los resultados de las encuestas recientes muestran el actual momento histórico faltando nuevos actores y hechos del proceso político. Por ejemplo: nuevos miembros del congreso y posiblemente la necesaria aparición de un candidato con características más ajustadas a la personalidad de “Estadista”, quien llene las expectativas actuales del alto margen que no sabe, no responde, expresa no votar o hacerlo en blanco, porque los “presidenciales” les son opacos.

Es claro que para un amplio número de ciudadanos la verdadera encuesta es el día de las elecciones. Para otros, el resultado de las encuestas depende de quién las contrate. Yo creo que las encuestas son la más importante herramienta científica para el ajuste de la estrategia de campaña política en tierra y digitalmente.

Una encuesta: 1.- Es un ejercicio científico objetivo con bajo error conforme al método, pregunta y muestra. 2.- No declara ganadores. Y, 3.- Retrata el hoy, no predice los cambios de voluntad del elector, producidos por la mejor estrategia de campaña.

@orlandocaba