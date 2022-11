Si yo fuera candidato (II)

No sobra recordar lo que dejé aclarado en mi columna anterior acerca de que, ni antes ni ahora he pensado en ser alcalde, y en estas columnas solo pretendo, como un simple ejercicio ciudadano, comentar qué prometería y procuraría cumplir si yo fuera candidato a la alcaldía de Barranquilla. Obviamente, me sentiría muy complacido si con estas columnas pudiera aportar algo a un verdadero candidato o mejor aún, si el alcalde electo, llegare a considerar como interesantes algunas de mis “promesas de campaña”.

En la pasada columna toqué el tema de la movilidad vehicular porque se hace urgente optimizarla y sé que mi propuesta de “Acupuntura Urbana” contribuiría a lograrlo, sería un proyecto clave en la modernización de nuestra malla vial. Pero hay otras obras puntuales que también son urgentes. Veamos, así como Urvisa financió hace años, el paso a desnivel de la carrera 53 con Circunvalación, yo gestionaría para que los urbanizadores participen parcialmente en los costos de cuatro urgentes pasos a desnivel en la misma Circunvalar, uno en la carrera 43 entre “Miramar” y “Alameda del Río”, otro en la carrera 65 para acceder a “Ciudad de Mallorquín”, un tercero en “Caribe Verde”, y el cuarto en “Puerta Dorada”, de Marval. Estos serían además, nuevos retornos equidistantes en la Circunvalación.

Dentro de los proyectos para mejorar la movilidad, prometería darle la máxima importancia al mantenimiento preventivo y correctivo de todo lo ya construido, reparando inicialmente nuestra malla vial y andenes. Así mismo, mi programa para erradicar de la ciudad a los llamados carros de mula, sería de un pretinazo, no poquito a poco, como hasta ahora, pero con un componente social en beneficio de los llamados carromuleros. Para generarle súper ingresos a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito, y a la vez, meter en cintura a los infractores, ordenaría a nuestra Policía de Tránsito clavarle comparendos, sin contemplación alguna, a cuanto conductor esté mal estacionado afectando al tráfico, así como a todo conductor de bus que recoja o deje pasajeros en sitio distinto a un Paradero.

Y reconociendo que las finanzas no aguantan para otros macro proyectos, me dedicaría a lograr importantes cambios estéticos mediante gestiones ante la empresa privada y la ciudadanía en general. En Barranquilla pareciera que los buenos acabados y los detalles no les importaran mucho a las administraciones, y son estos los que hacen la mayor diferencia cuando visitamos ciudades de países desarrollados. Comenzaría por obligar a minimizar el muy desagradable enredo de cables aéreos y los horribles rollos colgando de postes, limpiando esos mismos postes de energía, eliminando los carteles pegados en estos y pintándolos de gris basalto, con sanciones fuertes a quienes reincidan; procuraría motivar a la empresa privada para dotar a la ciudad de varias decenas de esculturas urbanas de diferente tamaño pero con valor artístico, para ubicarlas en rotondas, bulevares y parques; así mismo, gestionaría con la empresa privada para iluminar decenas de fachadas de casas patrimoniales donde funcionen esas empresas. Agilizaría con la Fundación Mario Santo Domingo lo referente a los predios del hoy clausurado Museo del Caribe, de su plaza y del inconcluso Museo de Arte Moderno para poder terminarlos, y cansaría a los funcionarios competentes del Banco de la República, para agilizar al máximo la remodelación del teatro Amira de la Rosa. Vale aclarar que son solo temas de movilidad, cultura y urbanismo.

nicoreno@ambbio.com.co