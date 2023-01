12:00 AM Opinión

Disidencias fuera de control

Una de las mayores complejidades que vamos a tener es que en Colombia estamos dejando atrás un conflicto de origen ideológico político de izquierda vs derecha y pasamos a un conflicto por portafolios de economía ilegal y de alta fragmentación, quiere decir los grupos armados no tienen una aspiración de la toma del poder por vía de las armas, su objetivo es económico y por otra parte se da un alto nivel de descentralización y fragmentación de grupos, ya no es un solo grupo con un mando definido, tenemos muchos grupos operando a nivel nacional y eso es lo que lo hace muy complejo.