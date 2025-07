Esta semana tuvo dos hechos históricos, de un lado la reunión Petro Uribe que abre un nuevo espacio del diálogo nacional, algo impensable hace tan solo un par de meses, y el segundo fue la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, informe que recoge el trabajo de tres años de un equipo interdisciplinario de investigadores a nivel nacional que tuvo más de treinta y cinco mil entrevistas, y recorrió el país de norte a sur y de oriente a occidente siguiendo los pasos de la guerra, ahora la pregunta es , ¿por qué este hecho histórico del informe de la Comisión de la Verdad ha tenido tantos enemigos?, ¿por qué tanta gente y dirigentes políticos no quiere que se conozca la verdad?, aquí tres reflexiones al respecto.

Primero. Es lógico que los que menos quiere que se conozca la verdad es quienes tienen un pasado oscuro, los primeros que se fueron lanza en ristre contra la Comisión y la Verdad fueron las Fuerzas Militares en especial desde la asociaciones de retirados, pese a que miembros activos de la institución se reunieron con delegados de la Comisión de la Verdad y ellos mismos dentro de las Fuerzas Militares crearon un centro de memoria histórica militar para narrar su parte y versión del conflicto, fueron muchos los ataques sistemáticos que recibió la Comisión de la Verdad desde los militares en retiro, y es que la Comisión comenzó a revelar lo que ya todos conocíamos y era la alianzas con el paramilitarismo o los falsos positivos , pero lo nuevo y relevante es la sistematicidad y lo antiguo del fenómeno, ejemplo en el caso de los falsos positivos el informe tomando datos de la Jurisdicción para la Paz dice que estos crímenes de guerra no venían exclusivamente del periodo del gobierno de Álvaro Uribe y la seguridad democrática, sino que es un fenómeno que viene registrado desde el año de 1978, uno de los declarantes de la comisión, el Coronel Borja quien tiene bajo su responsabilidad directa 57 falsos positivos, dijo al respecto “no solo somos los que nos llaman manzanas podridas, éramos muchísimos (…) no fueron solo 6402 , ese número es un número menor” Este tipo de relatos y confesiones son las que se volvieron tan incomodas para altos mandos de las Fuerzas Militares quien durante años intentaron negar el fenómeno de los falsos positivos y después minimizarlo diciendo que no era algo sistemático ni institucional solo unas “manzanas podridas” pero estas confesiones y relatos demuestran que si era algo que estaba en una doctrina consuetudinaria dentro de la fuerza pública.

Segundo. Los financiadores de la guerra, principalmente empresarios de muchos sectores tampoco les interesa que estas verdades salgan a la luz, no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad y muy pocos acudieron a la cita con la Comisión a contar realmente cómo funcionó esa máquina de guerra patrocinada por ellos, esta es una verdad que nos falta por conocer.

Tercero. La clase política, en este sentido el Centro Democrático ha liderado los ataques contra la Comisión de la Verdad, en especial porque en ese partido han estado muchos políticos investigados y condenados por sus nexos con el paramilitarismo, es lógico que no les interesa que se profundice en la verdad y como siempre intentan construir una matriz de opinión acusando a todos de aliados de terrorismo y del castrochavismo, la vieja fórmula que usan para todo.

A manera de conclusión cabe recordar que la verdad como el perdón no transforman el pasado, pero sí pueden transformar el futuro, no le tengamos miedo a la verdad.