12:00 AM Opinión

¿Ganadería vs. Agricultura?

Hay que sincerar cifras, porque no hay tanta tierra en ganadería, y la tierra no se dedica a ganadería por capricho, sino porque no hay condiciones para una agricultura competitiva. Yo sembré algodón por más de 20 años y, sin abandonar la ganadería, hoy lo haría si hubiera condiciones.