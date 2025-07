¿Nuevos vientos para el campo? | Columna de José Félix Lafaurie

¿La tal concentración es causa de la pobreza y la violencia?, ¿la tierra rural no paga impuestos? Estas y otras preguntas, convertidas en afirmaciones y repetidas por la izquierda hasta convertirlas en verdades, son mitos que me propongo derribar, en este espacio y en un libro que me he propuesto escribir.