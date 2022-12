12:00 AM Opinión

Vivamos un diciembre feliz

No es raro que escuchemos a algún familiar o conocido comentar que, pese a las fiestas o al compartir con sus seres queridos, no logra sentirse plenamente feliz. Lógicamente, en esta situación influyen el estrés, las cavilaciones por carencias, necesidades, y otros problemas personales, hechos fortuitos, al igual que padecimientos de salud o, simplemente, no logra conectarse plenamente con la alegría decembrina.