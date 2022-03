¿Fobia contra los rusos?

Los artistas rusos están atravesando un mal momento por culpa de la infame guerra de Putin contra Ucrania. El miércoles pasado le cancelaron el contrato de director de la Filarmónica de Múnich al encumbrado músico ruso Valery Gergiev por su cercanía, dicen, más que protocolaria con Vladimir Putin, con quien ha aparecido condecorado por el mandatario en fotos de prensa, y al que se ha negado a condenar públicamente por el atropello contra los ucranianos. Se le dañó además una gira de conciertos que iba a dirigir a partir de febrero pasado en los Estados Unidos.

A la famosa soprano lírica Anna Netrebko, quien posee la doble nacionalidad rusa y austríaca, le suspendieron todas las presentaciones que iba a tener este mes en el Metropolitan Opera House de Nueva York. El público considera que la diva rusa ha salido con evasivas respecto de la invasión a Ucrania. Se dice que afirmó que su objetivo es unir a la gente superando las divisiones porque ella no es política sino artista musical, una explicación que hubiera sido recibida con benignidad en otro momento pero no ahora cuando la sensibilidad mundial está herida e indignada y no acepta esa clase de explicaciones por parte de una figura considerada también cercana a Putin.

Menciono estos dos casos porque soy fan de Anna desde cuando la vi en una presentación que tuvo en San Petersburgo en donde interpretó con voz increíble y encanto de actuación La Bohème de Giacomo Puccini con motivo de cumplirse los 300 años de la ciudad fundada por el zar Pedro el Grande. A Gergiev no he dejado de admirarlo en sus distintas direcciones orquestales, entre ellas el Concierto para piano #1 de Brahms en la Odeonplatz de Múnich y el Concierto #2 de Rachmaninov en variados escenarios. Uno tiende a pensar que a los artistas se les juzga por sus obras y no por sus convicciones religiosas o políticas, que es un poco el trasfondo de las opiniones de Anna Netrebko sobre la coyuntura rusa actual. León Tolstói es recordado, y sus obras como Anna Karenina, y Guerra y Paz, continúan siendo muy leídas, sin que interfiera su pasado aristocrático, sus escritos a favor del cristianismo o el estilo de vida que eligió solidario con los campesinos.

Es la obra misma la que respalda a un autor o compositor. No obstante, la música de Beethoven ha sido utilizada con fines opuestos, como pasó con la Oda a la Alegría de la novena sinfonía cantada por el movimiento del apartheid en la Rhodesia africana mientras que la misma oda se convirtió en el himno exultante de la unificación alemana y es hoy el himno oficial de la Unión Europea. Un gran compositor ruso como Shostakóvich, ajeno a toda sospecha moral, fue juzgado crudamente por el estalinismo como “enemigo del pueblo”, y eso que fue miembro del partido comunista. En la coyuntura actual de la guerra contra Ucrania, convendría tener en cuenta que el pueblo ruso no es agente ni cómplice de Putin, pues se ha desatado una ola de xenofobia anti-rusa que no le hace justicia a su gente, y a sus artistas, que están por encima de sus opacos dirigentes.