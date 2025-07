Los precios de los fertilizantes han alcanzado máximos históricos, impulsados por la escasez de suministro causada por la guerra entre Ucrania y Rusia, junto con una serie de factores preexistentes. Es un reto para toda la agricultura colombiana en este momento, ya que los fertilizantes hoy son por lo menos dos veces más caros de lo que fueron en agosto del año pasado y cerca de tres veces más costosos de lo que fueron a principios del 2021.

Las restricciones causadas por la pandemia de la covid-19 han ocasionado mayor inflación, aumento de los precios de los alimentos y escasez de suministros agrícolas, afectando especialmente a la población de bajos ingresos. La invasión rusa a Ucrania está exacerbando esta situación y ralentizando la recuperación de la economía colombiana. Vale recordar que en Colombia el 75% de los fertilizantes son importados, más de la mitad de estos proviniendo de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Los fertilizantes suelen ser uno de los mayores gastos anuales para los agricultores. El aumento de los precios está repercutiendo en cascada en los ingresos agrícolas, el rendimiento de las cosechas y los costos de los alimentos.

Hay varios factores clave detrás de la contracción del suministro de fertilizantes a nivel mundial que impulsa los altos precios. En primer lugar, varias restricciones comerciales provocaron una fuerte caída de las exportaciones de fertilizantes. En diciembre del 2021, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a Bielorrusia. Esto detuvo las exportaciones de potasa, un ingrediente clave en los fertilizantes minerales. Bielorrusia es el tercer proveedor mundial de potasa. China prohibió las exportaciones de fosfatos en 2021. En febrero, las repercusiones económicas de las invasiones de Rusia en Ucrania agravaron aún más la presión sobre la producción de fertilizantes. Rusia es el mayor exportador de fertilizantes del mundo, ya que proporciona alrededor del 15% de los fertilizantes a base de nitrógeno y el 17% del suministro mundial de potasa.

Las sanciones financieras contra Moscú, combinadas con problemas de logistica relacionados a la guerra, provocaron un fuerte descenso en las exportaciones rusas. Al mismo tiempo, el aumento de los precios del gas natural ha llevado a algunas fábricas europeas a reducir la producción de fertilizantes. El gas natural es otra de las principales exportaciones rusas y un ingrediente clave en la fabricación de fertilizantes a base de nitrógeno.

Precios altos en fertilizantes y otros costes crecientes, como los herbicidas, están reduciendo los márgenes de beneficio. Esto significa que la factura de los alimentos subirá aún más en 2022 para el consumidor, tras un año en el que los precios mundiales de los alimentos alcanzaron los máximos de la década. Lo peor que podría suceder es que no tengamos ningún tipo de fertilizante para aplicar a los cultivos, transformándose así en un problema de producción de piensos y alimentos. Si no producimos los cultivos, probablemente no podamos producir el ganado y las aves de corral, chocándonos con una verdadera crisis alimentaria. Y eso sería un problema mucho, mucho mayor que el actual.

Mientras tanto, los agricultores están buscando alternativas de fertilizantes comerciales. Los fertilizantes biológicos, por ejemplo, son fertilizantes naturales que contienen microorganismos que mejoran la fertilidad del suelo. Los altos precios están obligando al sector agrícola a buscar alternativas a la forma en que se han aplicado los fertilizantes, a ser más precisos y a buscar opciones como los fertilizantes biológicos. Pero cambiar a los biológicos o probar nuevas técnicas puede conllevar riesgos para los agricultores que dependen de un rendimiento constante de los cultivos.

Mientras los precios de los fertilizantes siguen subiendo, el sector agrícola en Colombia se prepara para las repercusiones a largo plazo en la producción de alimentos. Es muy probable que los costes de los fertilizantes sigan aumentando y que lleguemos una campaña agrícola 2022/2023 muy diferente a las anteriores, con unos precios de producción aún más elevados que los que hemos tenido en 2022.