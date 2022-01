Quien sobreviva, lo gozará

Me mandé a hacer con un sastre especializado en estos asuntos una pinta bien bacana para este sábado de carnaval porque me lo voy a gozar de lo lindo, pues tengo una razón muy poderosa para hacerlo, soy un sobreviviente de contagio por covid-19, a pesar de tener las 3 dosis de la vacuna de Sinovac, y a pesar de todas las acciones obsesivas que desarrollo a diario para espantarlo. Esto me hizo recordar un fragmento de la canción Señora de Joan Manuel Serrat, en la que le dice a la madre de la chica que se va con aquel que se define como un yerno que es casi un beso del infierno (igual que el Covid): “De nada sirvieron las monjas ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel”. Así mismo, no me sirvieron todos los cuidados que tuve para no contagiarme, aislamiento, lavado de manos, lavado de cualquier producto que entre a mi casa, las ventanas abiertas, aseo compulsivo de la casa con líquidos especiales para el piso, alcohol rociado a tutiplén a cada rato.

Me exprimo el cerebro tratando de precisar dónde pude contagiarme y todavía no lo he descubierto y no creo que pueda saberlo. Lo que sí me quedó claro es que la facilidad de contagio ante todas las variantes de esta virosis es impredecible, algunas más que otras pero, al parecer, Ómicron va adelante en esta capacidad de pasar por cualquier medida y al menor descuido nos contagiamos. Es probable que mi contagio haya sido con esta variante por la rapidez con que se me presentaron los síntomas y la forma favorable en que progresaron.

Lo único que sirvió para que no me dieran los síntomas severos de la virosis fue haberme colocado las 3 dosis de la vacuna Sinovac y agradezco mi pensamiento crítico por no haber dudado de lo que dice la ciencia y asumir la vacuna que me tocara, sin tantos caprichos, lisonjas, ni consejos ignorantes de tantos conspiradores, paranoicos y pastores antivacuna que, entre otras cosas, son varios los que han muerto en todo el mundo por andar con ese discurso producto de un montón de mentiras que lo único que buscan es la satisfacción de su ego o de su economía personal, no la de la comunidad.

Recibo con satisfacción la noticia de la cancelación de la Lectura del Bando y de otra serie de eventos concurridos, pero me queda la duda con respecto a la celebración del Carnaval como tal en los días programados. Es como dejar una posibilidad en esta tierra de negadores de la realidad de la celebración de las festividades como antaño como si aquí no estuviera pasando nada. No sé si las autoridades de la ciudad saben de las tremendas rumbas precarnaval que se realizan los fines de semana en algunos barrios.

Ya tengo la pinta carnavalera, conseguí la maicena, tengo listo el equipo de sonido en la sala de mi casa y estoy desempolvando los “lompleis” con música de carnaval para sentarnos a escuchar en familia esa música que evoca tiempos mejores sin estos virus que dañan cualquier festividad.

¡Que viva el carnaval, la reina, el rey Momo, la maicena, la tambora, las comparsas, el ron y las vacunas de Sinovac!

