Parroquia, cumplimentado

¿Qué diferencia existe entre parroquia e iglesia? David García Barceló, B/quilla

No dice usted a qué tipo de parroquia o de iglesia se refiere. Porque iglesia puede ser un templo cristiano, es decir, una edificación, pero también puede ser la suma de los dogmas y creencias de una religión y los fieles o adeptos que la conforman y nutren. Iglesia, al menos en la cristiandad, es una organización al servicio de la religión. Por su parte, parroquia también se refiere a una edificación o templo cristiano, que atiende a fieles que viven en ciertos territorios de sus contornos. Entonces, iglesia es un templo o un concepto ecuménico o universal, y parroquia es un templo donde esa iglesia poderosa presta servicios religiosos a los feligreses que a él acuden.

¿Por qué en la Costa se dice cumplimentado y no cumpleañero? ¿Cuál es la forma correcta? María Dolores Gamboa, B/quilla

Las dos formas son correctas. No obstante, hay quienes aduciendo razones de estilo afirman que debe evitarse el uso de ‘cumplimentar’, que significa lo mismo y es más largo que ‘cumplir’. Ahora bien, en cuanto al aniversario de un individuo, en el ámbito hispánico se le dice a este ‘cumplimentado’ o ‘cumpleañero’, pero con una inmensa preferencia por la segunda palabra. Simplemente, ‘cumpleañero’ es más concreto para designar un nuevo año de vida de una persona, de una fábrica, de una institución, de un acontecimiento… Y ‘cumplimentado’ es participio pasado de ‘cumplimentar’, verbo del que el diccionario dice que es ‘dar parabién o hacer visita de cumplimiento a alguien con motivo de algún acaecimiento’, esto es, ‘cumplimentado’ es quien recibe ‘cumplimientos’, representados en homenajes o agasajos o festejos, por su aniversario, como congratulación, como despedida… El participio ‘cumplimentado’, cuyo uso en la Costa es familiar, alude a una acción verbal hecha, que, cuando el uso transforma en sustantivo a ese participio, equivale a felicitado u homenajeado.

Nota: Sobre mi respuesta de hace una semana acerca de ‘yuca rucia-rucha’, me escribe Ernesto Paúl Orozco O.: “Con tu columna de hoy 27 de agosto pude aclarar el origen de la palabra ‘rucio’, que, según mencionas, se encuentra en desuso. [Cuentas que] “al tiempo, el diccionario registra cuatro acepciones de ‘rucio’, y de la última dice que es adjetivo en desuso con el sentido de ‘color parecido al oro’, esto es, amarillo o ambarino”. En mis vacaciones juveniles en Villanueva (La Guajira), siempre escuchaba la expresión “estás (o están) rucios” cuando quedábamos empolvados después de jugar fútbol o por el paso de algún camión que levantaba polvo. Pensaba que era una expresión popular. Hoy aprendí que es una palabra ‘castiza’, en desuso en buena parte de los países de idioma español, pero que se mantiene de uso común, como muchas otras, en la Provincia [sur de La Guajira]. También lo usaban las muchachas para referirse a algún enamorado que no era de su gusto: “¡A mí qué me va a gustar ese rucio!”.

