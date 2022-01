Medio pelo, perlas, guagua, sarda

¿Por qué de algo corroncho se dice que es de medio pelo? Luis Páez, B/quilla

Por su denso y sólido entrelazado, su suavidad y su flexibilidad, el pelo de castor es el mejor para la elaboración de sombreros masculinos. Hace algo más de cien años, los fabricantes de algunos de los que llegaban a América desde Cádiz, reemplazaban hasta la mitad del pelo de castor por pelo de conejo para ahorrar costos. Así, los vendedores decían que los más valiosos eran de pelo entero, es decir, todos sus pelos eran de castor, y que los más baratos eran de medio pelo, esto es, tenían mitad de pelo de castor y mitad de conejo. En principio se empleó la expresión para referirse al nivel social de quien portaba el sombrero, pero ha pasado a indicar atributos propios, profesionales o físicos de personas y objetos.

¿Por qué ante una situación exitosa se dice “me fue de perlas”? LBF, B/quilla

Una perla es un elemento muy apreciado en joyería, y los sueños femeninos con perlas casi siempre son felices y de buen augurio; además, la sola palabra tiene la potestad de calificar algo como valioso o bello, por ejemplo: “María es la perla de esta familia”, “Santa Marta es la Perla de América”. Como las perlas se asocian a belleza, lujo y prosperidad, cuando se oye “me va de perlas” o “me cayó de perlas” o, simplemente, “de perlas”, expresiones de uso extendido en el ámbito hispánico, significa que todo va muy bien, que algo nos gustó o nos hechizó, y referido a personas indica que poseen cualidades y que son valoradas en sus campos de acción.

En Chile les dicen ‘guagua’ a los bebés y en Cuba a los buses públicos. Andrés Réal, Bogotá

Para aludir a un bebé, ‘guagua’ procede del sonido (u onomatopeya) que este emite al llorar (¡guaaa, guaaa!), aunque hay quienes dicen que viene de ‘wa-wa’, que significa niño en lengua quechua. En el caso de los buses públicos o ‘guaguas’, la versión más difundida dice que se formó en las primeras décadas del siglo XX, cuando por las calles de las ciudades cubanas circulaban autobuses de transporte público exportados por la empresa Washington, Walton, and Company Incorporated, que llevaban impresos en sus cuatro costados la sigla de la compañía: ‘Wa Wa and Co., Inc.’. La lectura de esa sigla por los usuarios de los buses formó la palabra ‘guagua’.

Mi hijo es necio, y mi suegra suele decir: “Ese pelao es la sarda”. Andrés Pereira, B/quilla

El término ‘sarda’ lo conozco con el mismo sentido que usted anota, es decir “alguien muy necio”. El Lexicón de colombianismos lo registra como “el que molesta, el travieso, el inquieto”, y añade que en la Costa también existe ‘fiera sarda’ como alusión a una persona “áspera, bruta, energúmena, de carácter violento e intratable”. La palabra se asocia a la isla italiana de Cerdeña, cuyos nativos son llamados ‘sardos’, y a unos pequeños peces comestibles que por allá abundan, que los romanos denominaron ‘sardinas’. Un adjetivo y un nombre que indican nacionalidad o naturaleza.

edavila437@gmail.com