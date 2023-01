Líchigo, poner sebo, guineo

Como no podía pagarle un viaje, mi hijo me dijo que yo era ‘líchigo’. Me sentí ofendido al recordar el sentido de una palabra que no había vuelto a oír. SLD, B/quilla

Según el Diccionario de americanismos, de la Asale (Asociación de Academias de la Lengua Española), ´líchigo’ es un colombianismo de origen incierto y popular que, siempre referido a una persona, significa que esta no tiene dinero o, sobre todo, que es tacaña en extremo. El otro sentido que tiene la locución, que ese diccionario también registra como colombianismo, pero del centro del país, es el de una persona que vende al menudeo frutas, verduras y hortalizas en una plaza de mercado. No es amable la palabra ‘líchigo’, pues además de tacaño y mísero, decirle así a alguien, podría equivaler a decirle cují, arrastrado o despreciable.

Origen de la locución ‘poner sebo’… Aurelio Valera, Malambo

Sebo es la grasa dura que se extrae de algunos animales para elaborar velas o jabones o para lustrar fondos de embarcaciones. Libros de colombianismos definen ‘sebo’ como “molestia, impertinencia, chanza pesada”, y ‘poner sebo’ como “molestar o fastidiar con bromas”. El lingüista Julio Tobón Betancourt añade que la locución tiene alguna semejanza con ‘mostrar el sebo’. Encontré que esta última es frase en desuso, referida a una embarcación que, sacando ventaja de su velocidad, escapa de otra que la persigue, pero en determinado momento, siempre navegando, es inclinada sobre un costado para que sus rivales vean lo bien ensebado y limpio que está su fondo, lo que entre marineros se asocia a una burla injuriosa. No me satisfizo lo hallado, máxime cuando siempre había creído que ‘poner sebo’ es ubicar, metafóricamente, algo de esa grasa sólida para que alguien resbale y caiga, víctima de un chiste o de una broma, mordaz o no.

¿Por qué en la Costa a los bananos les dicen guineos? H. De Alba, B/quilla

El guineo llegó a América desde la región de Guinea, en el occidente de África, pero es nativo de Papúa Nueva Guinea, en Oceanía. Este país fue bautizado así en el siglo XVI por el explorador español Íñigo Ortiz de Retes porque la apariencia de sus naturales le recordaba la de los de África occidental, conocida entonces como Guinée, nombre originado a partir de una voz bereber, lengua del norte del continente. Hoy, Guinea está en la denominación de cuatro países: Guinea, Guinea Bissau y Guinea Ecuatorial, en África, y Papúa Nueva Guinea. Desde este último, en el siglo XVII, la planta fue llevada por árabes al occidente de África, por coincidencia, a Guinée. Esto es, podría decirse que hubo un intercambio: Guinea le dio el nombre a Nueva Guinea y esta le pagó con el guineo. Desde África, portugueses y españoles trajeron a América la planta de guineo, y su fruta quedó con ese nombre en el Caribe insular; en muchos países de la América caribeña, en particular en las franjas litorales; en Ecuador, y en áreas de Perú y de Bolivia. En la mayor parte de Venezuela le dicen cambur.

