Una muy buena idea

El 20 de agosto, el presidente Gustavo Petro manifestó que el Magdalena Medio, que comprende más de 30 municipios de Bolívar, Cesar, Santander, Antioquia, Tolima, Caldas, Boyacá y Cundinamarca, debía reorganizarse en una nueva entidad territorial llamada el Gran Departamento del Magdalena Medio o Departamento del Río.

La propuesta es genial. Concuerda con lo que planteó Petro en su programa de gobierno, como parte de varias estrategias para superar las desigualdades regionales: impulsar una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT.

La Asamblea Nacional Constituyente, en el Artículo 309 de la Constitución de 1991, creó, como lo expresó el Consejo de Estado en concepto del 20 de noviembre de 2013, los departamentos de Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada.

Después de la Constitución de 1991 se han presentado varias iniciativas para crear más departamentos, que no se han concretado. En 1998, por ejemplo, propusieron uno que se denominaría Sugamuxi, en honor a la provincia de Boyacá del mismo nombre, conformado por los municipios de Sogamoso, Firavitoba, Nobsa, Iza, Cuitiva, Aquitania, Tota, Monguí, Mongua, Tópaga, Gámeza, Corrales y Pesca.

Otro intento, en 2009, propuso un departamento integrado por el sur de Bolívar, Magdalena y Sucre; más recientemente conocimos el debate para crear el departamento del Sur Caribe, con municipios del Norte de Santander, Cesar y Bolívar.

Esas iniciativas no prosperaron porque el Artículo 297 de la Constitución, que le ordena al Congreso fijar los requisitos para crear otros departamentos, previa autorización de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, no se ha cumplido.

Si bien después de más 20 años intentaron, por primera vez, acatar esa disposición constitucional al expedirse la LOOT 1454 de 2011, el asunto se complicó porque el Congreso en la parte pertinente de dicha ley no se refirió a los departamentos, sino que se metió con las Regiones Administrativas y de Planificación y hoy no sabemos cuáles son los requisitos para crear otros departamentos. Lo peor es que el Congreso no lo puede hacer por una ley ordinaria.

Tal situación le da la razón al presidente Petro cuando propone impulsar una nueva LOOT.

Pese a dichas dificultades, hay dos vías para que el Gran Departamento del Magdalena Medio sea una realidad.

Una es que el Congreso, como constituyente derivado, cree el nuevo departamento mediante un acto legislativo, reformando directamente la Constitución como ha ocurrido con la creación de los Distritos Especiales, que, si bien no son departamentos, son entidades territoriales; al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “ante la falta de tales disposiciones resulta válido que el Congreso de la República erija Distritos por acto legislativo”.

Otra, aprovechar los parágrafos 1° y 2° del artículo 13 de la Ley 2022 de 2022 para que, dentro del plazo que allí se fija -vence el 7 de febrero de 2023-, el Ministerio del Interior presente al Congreso una ley que establezca los requisitos para crear nuevos departamentos.

Si el presidente Petro utiliza una de las dos vías pronto podría ser una realidad el Gran Departamento del Magdalena Medio y con ello llegaría la oportunidad para miles de colombianos que hoy nadie atiende.

@clorduy