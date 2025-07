En todos los aeropuertos del mundo,los que conocemos del exterior y los que transitamos de Colombia, a las personas que esperan familiares, amigos o conocidos que llegan en vuelos por aterrizar, se les permite un espacio más o menos cómodo, bajo techo con algunos salones para sentarse o descansar, abrigados quizás de lluvias o calores fuertes, en fin por las demoras muchas o pocas que deban soportar hasta recibir a quienes llegan. Hemos visto que en el Ernesto Cortissoz la Aeronáutica o la entidad que maneja la operación de tráfico de personas, quienes tienen bajo su responsabilidad la operatividad en las dependencias de todo el aeropuerto, exponen a un gran sufrimiento e incomodidad a todas las personas que esperan pasajeros llegando.

En efecto estos deben permanecer afuera de la edificación o del pabellón o edificio de tránsito de pasajeros, bajo un calor espantoso y sol ardiente porque la especie de terraza está cubierta con un acrílico transparente. No hay donde sentarse, hemos visto personas discapacitadas, ancianas que tienen que ser ayudadas hasta el mismo suelo a veces para sentarse por un tiempo largo, no hay un baño o servicio sanitario alguno, no existe un lugar donde adquirir una bebida o agua o un simple refresco o refrigerio. Unos guardianes bastante groseros detienen a quien desea entrar a sentarse en muy escaso sillas internas. Cuál es el problema, ¿cuál es la dificultad para enmendarla?. No existe en esta especie de terraza externa donde los taxis y vehículos llegan a recoger sus familiares, un aviso oficial que anuncie llegadas y salidas de vuelos con el nombre de la aerovía, hora, número de vuelo. Es tal la incomunicación que el público que está utilizando un servicio público como son los aeropuertos viven en todo sentido una incomodidad sorprendente.

Si bien las reformas marchan bien, los espacios y su nueva distribución parecen sin estar terminadas bastante aceptables, no se explica cuál es la razón para no brindar las mínimas comodidades a los asistentes del Cortissoz. Hay una verdad indeleble; A los aeropuertos no se acerca todo el mundo, solo quienes de una manera directa o indirecta deben utilizar sus instalaciones con un fin específico, o sea no son espacios controlados por entidades oficiales de acceso generalizado sino especializado. Entonces cuál es el misterio, ¿podría alguien de las entidades de control darnos una explicación para saber la razón de estas formas nada amables?.

Algunos aeropuertos del mundo tienen hasta cine para allegados cuyos familiares o conocidos sufrieron retrasos en sus vuelos y por lo tanto quienes reciben se ven sorpresivamente sometidos a esperas muy largas. Además hay comercios y Ventas de mercancía variada. Cafeterías, restaurantes, servicios sanitarios. Algo más, en el mundo entero existen muchos aeropuertos tan agradables, espaciosos, modernos, confortables que hasta son objetos de paseos o pequeñas excursiones de días feriados para distraerse, buscar animación para los niños. Ver despegar y aterrizar aviones seguidos es para la niñez una de esas expectativas con frecuencias solicitadas a los padres. De modo que aquí no estamos pidiendo explicaciones caprichosas sino un poco de más voluntad y racionalidad para mejorar la atención en estas dependencias. Basta ya de repeler al público que se viene incrustando ahora como una costumbre en todos los aspectos. Y además con groserías.