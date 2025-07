Ando aficionado a ver series en distintas plataformas de streaming. Hago maratones algunos fines de semana, en los que puedo alcanzar a ver toda una temporada completa. De lunes a viernes leo los libros que me ilusionan, me cuestionan y me hacen crecer desde las preguntas y las constataciones de lo que me hace falta por aprender, pero cuando llega el sábado, me sumerjo en esos mundos mágicos, distópicos y humanos de las series. La última que vi fue la tercera temporada de The Boys, una irónica y cínica narración del absurdo mundo de los superhéroes. Más allá de todas las críticas a la sociedad de las redes, en donde la opinión pública impone verdades lejos de lo objetivo y de los datos científicos, lo que más me impresionó de la historia es el daño que el poder nos puede hacer.

Estoy convencido de que nuestra mayor tragedia como humanos es el afán por ser poderosos a como dé lugar. El mítico relato de Adán y Eva es la expresión de que el corazón humano no soporta sus límites y está constantemente luchando por creerse absoluto, y desde allí, relacionarse con sus pares. Sueña con ser Dios, pero no para servir desde la solidaridad y la compasión, sino para someter, subordinar y hacer depender a los demás de su hinchado ego.

Los superhéroes de “The Boys” son la caricatura de los humanos que hacen de sus cualidades y capacidades una manera de pisotear a los demás, de imponer sus opiniones, y cual narcisos modernos, alabarse continuamente. Por eso creo que la única manera de vencer esa tentación es asumir a la persona de Jesús como el referente existencial, el cual deja claro que su verdadero poder es servir a los demás, lograr que aquellos que son discriminados y marginados tengan oportunidades y contextos dignos, que el amor sea el motor que empuje todos los proyectos y que se entienda que nadie puede ser feliz si busca hacer infelices a los demás.

Entiendo que algunos a veces crean que Jesús era un mago poderoso, que podía volar, alterar las leyes naturales y adivinar el futuro, pero realmente lo que me apasiona de Él, es su decisión de proexistir, porque sólo de esa manera nuestra vida le es agradable al Padre Dios. No me deslumbra nadie por sus dones sobrenaturales, me impresiona la gente que desde su condición y asumiendo sus límites, se esfuerza por ser feliz luchando para que los demás también lo sean.

Perdonar, dar nuevas oportunidades, volver al centro de las relaciones a aquellos que han sido despreciados, saltar toda convención religiosa que desprecie a los humanos, me parece más impresionante. Concentrarnos en lo que nos permite disfrutar la vida, desde la sencillez y la serenidad, las cuales son actitudes más valiosas que cualquier fuerza sobrenatural. Nadie que tenga un poder sin límites, puede ser bueno.

El poder como dominación del otro siempre ocasiona destrucción y maldad. Las soluciones de la vida se construyen entre nosotros, los que somos limitados, libres y responsables. La vida se hace con pares, no con mesías súper poderosos. Lamento que sigamos educando personas para ser superiores y no para ser felices; para ser los mejores por sus logros materiales y posesiones y no por todo lo que pueden hacer desde el amor; para ser adulados y no para ser amados.