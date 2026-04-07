El nombre de Colombia vuelve a brillar en el escenario deportivo internacional, esta vez de la mano de una joven promesa que ya es realidad. María José Marín, una golfista caleña de tan solo 19 años, ha logrado una hazaña histórica al consagrarse campeona del Augusta National Women’s Amateur 2026, uno de los torneos más importantes y prestigiosos del golf femenino a nivel mundial.

Con una actuación impecable, María José obtuvo el primer lugar con un total de 14 bajo par (202 golpes), marcando una ventaja significativa sobre sus competidoras. Su desempeño no solo fue sobresaliente en lo técnico, sino también en lo mental, demostrando temple, disciplina y una madurez poco común para su edad. En la ronda final, superó por cuatro impactos a la española Andrea Revuelta, consolidando así una victoria contundente.

Este triunfo no es uno más en la historia del deporte colombiano. Es la primera vez que una golfista colombiana alcanza un logro de esta magnitud en un certamen de esta categoría. Además, María José se convierte en la primera jugadora latinoamericana en ganar este torneo, lo que eleva aún más el valor de su victoria y la posiciona como una figura destacada en el panorama internacional.

Su éxito es el resultado de años de preparación, esfuerzo silencioso y compromiso con la excelencia. Cada golpe, cada ronda y cada entrenamiento han sido parte de un proceso que hoy rinde frutos y que la proyecta como una de las grandes promesas del golf femenino mundial. Su nombre ya empieza a escribirse con fuerza entre las nuevas figuras de este deporte.

Como consecuencia de este importante logro, María José Marín ha asegurado su participación en cuatro de los torneos más importantes del circuito en 2026: The Chevron Championship, el U.S. Women’s Open, The Evian Championship y el AIG Women’s Open. Este será un nuevo escenario para seguir demostrando su talento y continuar llevando el nombre de Colombia a lo más alto.

Más allá del resultado deportivo, este triunfo envía un mensaje poderoso: el golf no es un deporte exclusivo de hombres. Las mujeres no solo lo practican, sino que lo hacen con excelencia, alcanzando logros históricos y rompiendo barreras. María José se convierte así en un referente y en una fuente de inspiración para muchas niñas y jóvenes que sueñan con destacarse en este deporte.

Quiero felicitar a María José Marín, a sus padres, a su familia y a sus entrenadores por este logro extraordinario. Detrás de cada triunfo hay un equipo, un entorno y un proceso que lo hacen posible. Hoy, Colombia celebra no solo una victoria, sino el nacimiento de una gran figura del deporte.

Muchos éxitos para María José. Que este sea apenas el comienzo de una carrera llena de triunfos, y que siga deleitándonos con su juego mientras engrandece el nombre de nuestro país en el mundo del golf.