En esta época de cuaresma, la lectura de la Biblia se vuelve para algún mucho más frecuente. Y es que desde el libro del génesis hasta el del apocalipsis, las personas, los acontecimientos y las enseñanzas, representan un tesoro de sabiduría y dirección de nuestro Dios para cualquiera que haya sido llamado a ser una persona de influencia; la palabra de Dios en general está llena de personas de las cuales podemos aprender sobre liderazgo. La Biblia no es sólo un compendio espiritual, es, en esencia, una escuela profunda y siempre vigente sobre cómo influir, servir y transformar vidas.

En sus páginas, el liderazgo no se ejerce desde la imposición, sino desde el servicio. Figuras como Moisés, David o Pablo no fueron elegidos por su perfección, sino por su disposición, aunque muchas veces su liderazgo floreciera en medio de sus debilidades. Además, la Biblia democratiza el liderazgo; no sólo lo limita a pastores, gobernantes o personajes visibles, sino por el contrario, nos plantea que toda persona está llamada a influir en los otros. Desde nuestro hogar hasta cualquier entorno laboral o profesional, cada acción tiene un efecto en otros. Esta visión rompe con la excusa frecuente de muchos de “yo no nací para liderar”, y la reemplaza por una responsabilidad más profunda: “yo estoy llamado a liderar”.

El liderazgo bíblico no se mide por resultados inmediatos, sino por la transformación. No busca seguidores dependientes, sino personas que desarrollen también su propio potencial. Es un liderazgo que multiplica, no que acumula.

En tiempos donde el liderazgo se asocia con el ego, la visibilidad y el control, la Biblia propone un camino maravilloso: liderar para servir. Y servir no implica necesariamente debilidad, es la forma más poderosa de influencia sostenible. A diferencia de modelos que cambian con las tendencias, los principios bíblicos han atravesado siglos sin perder su relevancia, porque no se basan en contextos, sino en la naturaleza humana.

Al final, la pregunta no es si creemos o no en la Biblia como texto espiritual, o si somos de esta o de aquella religión. La pregunta es si estamos dispuestos a reconocer que, como manual de liderazgo que representa, sigue teniendo lecciones que el mundo moderno de hoy aún no logra superar. Porque liderar, no es cuestión de posición, sino de propósito. Y es por eso, que la Biblia permanece recordándonos a través de sus lecturas una verdad incómoda pero poderosa: quien no sirve a los demás, no puede liderar. Por eso, la Biblia sigue siendo el libro más importante sobre liderazgo que existe hoy en el mundo, sin duda.