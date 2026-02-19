Deberíamos estar lamentando la total indiferencia e inacción gubernamental frente al anunciado y tristemente muy próximo colapso de la Plataforma de Atraque del Muelle de Puerto Colombia, invaluable patrimonio nacional por donde entró la civilización, víctima ahora de un nuevo mar de leva que ha ocasionado cada vez peores daños a la ya deteriorada estructura sin que a nadie le importe. Hay que intervenirlo ¡ya! Ojalá Álex lo mire como acción metropolitana, y se lo apropie.

Pese a tanto tema por tratar, tan variados y tan importantes, debemos ocuparnos del futuro del país, que estamos a sólo ¡Dos semanas! de definirlo. Es que el ocho de marzo son las elecciones parlamentarias, y debemos acudir a las urnas a ejercer nuestro derecho que, dada la situación del país, es una obligación.

Todo el mundo está centrado en la elección presidencial que, claro, es muy importante. Pero nuestra principal defensa es el parlamento. Con un buen parlamento podemos capear un mal gobierno. Lo estamos haciendo con Petro, bloqueando sus locuras. Así que desde el Atlántico debemos elegir a los mejores, los que no se dejan comprar ¿Consultas? Cero. No hay que votarlas. ¿Candidatos firmes? Varios: los goditos siguen siendo garantía en senado, remplazan a Fincho Cepeda con Armando Zabaraín De Arce, cuatro períodos de férrea lucha en Cámara, y a éste por Juan Camilo Fuentes, otro con firmeza comprobada. Juan Daniel Oviedo tiene encabezando el senado a Betzy Martínez, barranquillera con años de lucha por los valores; es garantía. Antonio Zabaraín Jr., aguerrida juventud y firmeza, se lanza al Senado por Alianza Verde En Marcha, donde con Jota P. garantizarán una indeclinable defensa del país. Carlos Méisel, brillante senador del C.D., se luce, y ha probado repetidamente ser defensor de nuestros principios. Ni hablar de CR, que su líder local Fuad Char lanza cuatro a senado: César Lorduy y Gonzalo Baute, conocidos y comprobados, además Gersel Pérez y Selmen Arana, también curtidos “charistas”; y siete a cámara, con la gran Dorita Bolívar encabezando, y Stefanel Gutiérrez de séptimo , líderes que garantizan el apoyo a los otros cinco, con el destacado Samir Radi, y Welfren Mendoza, Felipe Saruma, Darlin Guerrera y Yolanda Herrera, una lista de lujo que con seguridad serán elegidos todos, y conformarán una gran defensa del país.

Ésos son los mejores y, no sólo garantizarán la defensa de nuestros principios, sino que seguro impulsarán el desarrollo regional, tal como Álex hace con Barranquilla.

rzabarainm@hotmail.com