La 76.ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se celebrará del 12 al 22 de febrero de 2026, contará con una significativa presencia colombiana. Cinco producciones con participación nacional integran la programación del certamen, una de las principales vitrinas del cine de autor a nivel mundial.

En la sección Forum se presentarán Piedras preciosas (Colombia–Portugal), dirigida por Simón Vélez, y The Moths & the Flame (Estados Unidos), del cineasta colombiano Kevin Contento. Forum, junto con Forum Expanded, se ha consolidado como un espacio dedicado al pensamiento crítico, donde confluyen propuestas que exploran problemáticas sociales y artísticas desde perspectivas formales y narrativas diversas, cruzando tecnologías, géneros y lenguajes audiovisuales.

Piedras preciosas explora cómo el deseo de riqueza —encarnado en el tráfico de una esmeralda— pone en tensión dos mundos: por un lado, la ambición burguesa y sus mecanismos de explotación; por otro, la ética práctica de quienes hacen “lo necesario” para salir adelante, incluso cuando eso implica cruzar límites legales o morales.

En Forum Expanded participarán El León, de Diana Bustamante, y Filme Pin (Colombia–Portugal), de María Rojas Arias y Andrés Jurado Uribe, dos obras que amplían los límites del lenguaje cinematográfico hacia territorios híbridos y experimentales.

Por su parte, el cortometraje indígena wayuu Jülapüin Yonna (The Dream of Dance), escrito y dirigido por Luzbeidy Monterrosa Atencio, tendrá su estreno mundial en la sección Generation 14plus, dedicada a descubrir nuevas miradas del cine juvenil. La película sigue a Weinshi, una joven wayuu de 15 años que vive en la Alta Guajira y que comienza a recibir en sueños un llamado ancestral: la tierra debe ser sanada a través de la danza sagrada Yonna. Inspirada en la llegada de la mina de carbón del Cerrejón en la década de 1980, la obra aborda los efectos persistentes del despojo, la militarización, la sequía y el deterioro ambiental en el territorio wayuu.

La presencia colombiana en la Berlinale se extiende también a los espacios de industria y formación, donde se definen buena parte de las dinámicas actuales del cine independiente. La participación de la directora y directora de fotografía Paula Moreno Vergaraen Berlinale Talents 2026, así como la selección del proyecto People Still Die of Love (Chile–Colombia), de Fernando Guzzoni en el Co-Production Market, confirman la importancia de las coproducciones y exploran los procesos de desarrollo que acompañan a las películas más allá de la pantalla.

