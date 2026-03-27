Una de las figuras más importantes del cine contemporáneo es el cineasta surcoreano Park Chan-wook, reconocimiento que se reafirma con su reciente nombramiento como presidente del jurado en el prestigioso Festival de Cannes, que celebrará su 79ª edición del 12 al 23 de mayo de 2026 en la Riviera francesa.

Dicho nombramiento representa un hito para el cine surcoreano, al ser el primer cineasta de ese país en ocupar tan importante cargo. Los organizadores del evento, la presidenta del festival, Iris Knobloch, y su director, Thierry Frémaux, destacaron su maestría visual, la audacia de su narrativa y su profunda capacidad para explorar la complejidad de los personajes que habitan su obra.

Park Chan-wook estuvo presente en Cannes en 2004 con Oldboy, filme que obtuvo el Gran Premio y que hoy en día es considerado de culto. Posteriormente, en 2009, presentó Thirst, una singular visión del género de vampiros con la que ganó el Premio del Jurado. Más adelante, en 2022, Decision to Leave le valió el premio a Mejor Director.

Recientemente pudimos apreciar su última producción, No Other Choice, seleccionada por Corea del Sur como candidata a los premios Premios Óscar, aunque finalmente no obtuvo nominación, pese a figurar entre las favoritas de la crítica. En ella, el director —siempre atento a las tensiones sociales— aborda un problema vigente como es la desigualdad económica y las presiones que conducen a situaciones extremas. A manera de sátira, la película sigue a un padre desesperado que, tras perder su empleo, considera eliminar a sus competidores para conseguir trabajo.

Al recibir el nombramiento, el aclamado director afirmó: “La razón por la que nos encerramos en la sala es para que el alma se libere a través de la ventana que es la película. Estoy deseando vivir esta doble cautividad voluntaria junto a los miembros del jurado: estar encerrado para ver una película, estar encerrado para analizarla. En estos tiempos de odio y división, creo que el simple hecho de reunirse en una sala de cine para ver un filme al mismo tiempo, sincronizando nuestras respiraciones y latidos, ayuda a crear una solidaridad tan emotiva como universal”.

Park Chan-wook sucede a Juliette Binoche en la presidencia del jurado, desde donde encabezará la entrega de uno de los galardones más importantes del cine mundial, la Palma de Oro, junto a un jurado cuyos integrantes serán anunciados próximamente.