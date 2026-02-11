Muy interesantes en la medicina y comentarios científicos hemos conocido recientemente donde se hace un análisis sobre los perjuicios a la larga, en el tiempo, en la visión de las personas, en el cuello, en la nuca, por permanecer cientos de horas de su vida con la cabeza inclinada, el cuello hacia abajo y la visión sin descanso, a través de años, por estar entregados al manejo, el control, la necesidad, la urgencia, el camino más rápido teniendo en las manos un celular.

En una sola frase: Este aparato se valoró absolutamente vital, esencial, imprescindible en las personas para el diario trajinar del día, para toda clase de consultas y comunicaciones o simplemente estar ocupados.

El tema es super interesante. Pero no es una improvisación o invento. Tampoco una fantasía. Cuidémonos de observar una reunión o aglomeración regular de personas, sentadas o de pie, esperando algo, un resultado, una cita, una convocatoria, un acontecimiento o una distracción y en todos ellos la forma especial y distraída de esperar se realiza en el celular en la mano esperando lo que tiene que llegar porque o ya está programado o anunciado u ofrecido para entregar.

Llevado por la curiosidad de este tema en un aeropuerto importante estuvimos observando la sala de pasajeros llena y lista para abordar un vuelo determinado con el avión atrasado, ciento veinte personas, y nos pusimos a observarlos: El 80% permaneció por más de dos horas entregado al celular.

Conclusión: Así es en toda reunión, aglomeración hoy día que sea tranquila y espere algún hecho o acontecer con el cual cumple su misión y objetivo.

Nosotros en nuestra ignorancia médica y el desarrollo de la observación del comportamiento humano, sus costumbres, prácticas, aficiones, actividades, labores, concluimos que esa maravilla científica que es el celular también habrá que manejarlo con prudencia, con cautela, sobre todo con los niños, no permitiendo que cada vez más dependamos de él en todos los actos y decisiones de la vida.

Por supuesto hay muchas más inquietudes y preguntas que solo la ciencia responderá. ¿Desde que edad se le puede sanamente permitir a los niños entregarse al celular? ¿Se puede con esta esclavitud potencial que comentamos ir paulatinamente anulando el desarrollo mental de las personas porque hundir un botón va a eliminar el estudio y análisis de un tema importante?

¿Ahora que la IA entró a formar parte del transcurso vital de las personas en cuanto a entregarles la plataforma para resolver todas las situaciones imaginables, pasará el ser humano a convertirse en un siervo o esclavo absoluto de estas nuevas máquinas líderes de la sabiduría? ¿Seremos en el futuro obedientes de los artefactos que crea la humanidad?