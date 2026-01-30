El Festival de Cine de Berlín, que se celebrará del 12 al 22 de febrero de 2026, contará con 22 películas en su selección oficial, de las cuales 20 son estrenos mundiales. La programación reúne a cineastas consagrados por el certamen junto a nuevas voces que amplían una de las competencias más prestigiosas del cine internacional.

Entre los relatos de corte íntimo y familiar destaca Moscas, del mexicano Fernando Eimbcke, ganador del Premio FIPRESCI en Berlín en 2008 por Lake Tahoe. La película sigue a un hombre cuya esposa permanece hospitalizada mientras debe dejar a su hijo en casa de una mujer que intenta mantenerse al margen de su situación. En una línea similar, Karim Aïnouz presenta Rosebush Pruning, otro retrato de vínculos familiares, tras el reconocimiento obtenido en Cannes en 2019 con A Vida Invisível.

Las historias marcadas por la memoria y el regreso atraviesan varias propuestas. Alain Gomis, Oso de Plata en Berlín en 2017 por Félicité, presenta Dao, donde una mujer viaja a París para la boda de su hija mientras reflexiona sobre la reciente consagración de su padre como ancestro en Guinea-Bissau. Por su parte, Lance Hammer estrena Queen at Sea, protagonizada por Juliette Binoche, en la que una mujer regresa a Londres con su hija para cuidar a su madre enferma.

La competencia también incluye miradas enigmáticas y tensas sobre la identidad. Markus Schleinzer, conocido por Michael (Cannes, 2011), presenta Rose, acerca de un soldado que irrumpe en un pueblo protestante alemán reclamando una herencia, en el marco de la Guerra de los Treinta Años. Angela Schanelec, doble ganadora del Oso de Plata, participa con My Wife Cries, protagonizada por Vladimir Vulević como un operador de grúa enfrentado a una emergencia familiar.

El peso del pasado y la reconstrucción personal aparece en At the Sea, de Kornél Mundruczó, con Amy Adams como una mujer que regresa a su familia tras un periodo de rehabilitación. En tanto, Warwick Thornton debuta en esta categoría con Wolfram, secuela de Sweet Country (2017), ambientada en la Australia colonial. Tras su premio en Locarno en 2018, Eva Trobisch entra en competencia con Home Stories, un retrato de una mujer en busca de identidad dentro de una familia compleja.

Completan la selección títulos como Everybody Digs Bill Evans (Grant Gee), Yellow Letters (İlker Çatak), Dust (Anke Blondé), Josephine (Beth de Araújo) y Salvation (Emin Alper), conformando una programación diversa en géneros, temas y estilos.