Sea lo primero comentar que esta columna tendrá como tema principal una importantísima glorieta que no existe, y no existe por una sencilla razón, porque aquí son muchas las obras que se hacen incompletas. El dicho de que “Siempre falta el centavito para completar el peso” aquí se repite y se repite, y parecería que sus autores ni se dieran cuenta de esa situación. Pero una razón adicional para hoy darle importancia a esa glorieta inexistente es que ya se está reconstruyendo un tramo de la Circunvalación en la que se debería ubicar esa glorieta nunca construida.

La gobernación construyó en Soledad una vía nueva paralela a la calle 30, conocida como “Vía el Salao-Platanal” por el nombre de los arroyos del sector, anunciando con bombos y platillos el ahorro que con esta se lograba para quienes fueran o regresaran del vergonzoso Ernesto Cortissoz. Y sí es un poco más corta la distancia que el trayecto por la calle 30 para ir al aeropuerto, pero no más rápida. Lo que no es recomendable es utilizar esa nueva vía para regresar del aeropuerto a Barranquilla, y la muy sencilla como absurda razón es porque su intersección con la Circunvalación adolece de una glorieta para tomar directo hacia el norte, por lo que hay que girar hacia Simón Bolívar hasta la glorieta de “Las Torres” para luego retomar hacia el norte. Son 1,8 kilómetros adicionales en el trayecto sobre la Circunvalación. ¡Súper-requete-absurdo!

No son pocas las obras viales que aquí se construyen con el espacio necesario para construirle una glorieta para optimizar la movilidad vehicular, y no se hace. Pero casi simultáneamente con la construcción de cada nueva vía, un privado construye en ese cruce una nueva obra y estrangula el espacio impidiendo optimizar la movilidad. Así sucedió con la prolongación de la calle 98 con Vía 40, sin glorieta, donde ya abrieron una estación de gasolina. Y así lo hizo Argos en “Alameda de Río”, bulevar del Colegio San José hasta la Circunvalación de la Prosperidad, prolongación Vía 40, y ¡Oh sorpresa! Construyeron otra bomba de gasolina. Hoy son absurdos hechos cumplidos. ¡Qué pesar!

Pero en la intersección a que me refiero en esta columna, cruce de la Circunvalación tramo de Soledad, con la vía “Salao-Platanal”, frente las instalaciones de la Policía Nacional, sí cuenta hoy con el espacio necesario para una glorieta, con separación de 18 metros entre calzadas y mucho más en uno de sus lados, pudiendo la Policía ceder también en beneficio de la comunidad. Entonces sí esa nueva vía sería una mejor opción para regresar desde el Ernesto Cortissoz. Hoy son desastrosos todos los accesos del aeropuerto a Barranquilla, pero con la glorieta que aquí sugiero “bien arregladita”, la vía “Platanal” sería una opción aceptable. Columna esta, que ojalá sea tenida en cuenta.

