En el marco de la ceremonia de inauguración del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se celebrará el 12 de febrero, se entregará el primer galardón de esta edición: el Oso de Oro Honorífico. La homenajeada será la actriz asiática Michelle Yeoh, una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

Siguiendo los pasos de personalidades distinguidas por la Berlinale como Helen Mirren, Martin Scorsese, Meryl Streep, Steven Spielberg y Tilda Swinton, Yeoh se convierte en la primera actriz de origen asiático en recibir este reconocimiento, coronando más de cuatro décadas de una carrera marcada por la versatilidad, el riesgo artístico y la excelencia interpretativa.

Considerada un ícono del cine de acción y de las artes marciales, su trayectoria comenzó a destacar a finales de los años ochenta y principios de los noventa en el cine asiático. Su consagración internacional llegó con la película de James Bond El mañana nunca muere (1997), donde interpretó a la agente china Wai Lin, rompiendo estereotipos de género dentro de la saga. Posteriormente, su prestigio se consolidó con Crouching Tiger, Hidden Dragon, ganadora de cuatro premios Óscar en 2001, y con Everything Everywhere All at Once, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que obtuvo siete premios Óscar en 2023, incluido el de Mejor Actriz. Este último reconocimiento fue histórico, al convertirla en la primera mujer de ascendencia asiática en obtener dicho galardón.

Más allá de los premios, Michelle Yeoh se ha erigido como un símbolo del empoderamiento femenino en la industria cinematográfica, desafiando los prejuicios asociados a la edad y demostrando que los papeles protagónicos no tienen fecha de caducidad. Su victoria en los Óscar a los 60 años abrió una discusión necesaria sobre inclusión, diversidad y oportunidades para las mujeres maduras en el cine.

Yeoh fue miembro del Jurado Internacional de la Berlinale en 1999, y la actual directora del festival, Tricia Tuttle, la define como “una visionaria cuyo trabajo trasciende fronteras geográficas, lingüísticas y cinematográficas”. Entre sus proyectos recientes están el musical Wicked: For Good, dirigido por Jon M. Chu, donde interpreta a Madame Morrible; la producción china Ms. Rubik’s Cube, de Bai Xue; y la esperada serie de Amazon Blade Runner 2099. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de cineastas y espectadores en todo el mundo.

@GiselaSavdie