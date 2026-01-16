Inició su reglamentación hace unos 5 años, mediante la Ley 2015 de 2020. Recientemente, la Resolución 1888 de 2025, impulsa la adopción del Resumen Digital de Atención (RDA), con plazos para la integración de sistemas. Con esta Resolución 1888, Colombia entra en forma oficial a la vida digital de la atención en salud, con carácter obligatorio, en donde el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA), y todo el historial clínico de un paciente, se lleva a la nube, con el objeto de mantener seguro, el elemento más importante para el seguimiento de una población. Esta medida forma parte de la Normativa de salud digital 2025 y aplica a todos los prestadores de servicios de salud, incluyendo empresas con servicios médicos internos, clínicas corporativas, aseguradoras, EPS, IPS y entidades que utilizan el talento humano en salud. A cualquier empresa de alto o bajo nivel, esta norma le exige garantizar que sus sistemas de información clínica, estén alineados con los estándares de interoperabilidad, seguridad y trazabilidad, definidos por el Estado. No se trata solo de tecnología, se trata de gobernanza, cumplimiento y liderazgo institucional. Es decir, la Ley existe desde hace 5 años, pero tiene plazo para su cumplimiento obligatorio, unos seis meses después de su expedición. Su principal objetivo, es a través de la digitalización y la electrónica, ponernos al lado de países que, ya lo han hecho para garantizar, en mejor forma la continuidad del cuidado, la seguridad del paciente y el acceso oportuno a una información importante, su historia clínica a través de los años.

La larga espera parece haber terminado y, en el transcurso de estos años, el crecimiento, desarrollo, universalidad y abaratamiento de algunas tecnologías nos ha llegado. Recordando que ya se necesitan RDA de pacientes universales, necesario tras cualquier evento clínico, de hospitalización, alta hospitalaria, de consulta externa, y la de urgencias.

Estos RDA, deben ser generados, transmitidos y consultados bajo estándares técnicos definidos por el Ministerio de Salud, utilizando modelos universales. Para lograr poder de esta forma que la Historia Clínica Electrónica, interoperable sea accesible, segura y útil para, principalmente los pacientes, médicos y otros actores del sistema, autorizados. La eficiencia, rapidez y eficacia del manejo de la HCE va a depender de la logística e interoperabilidad de los actores, que involucran pacientes, personal sanitario entrenado, y por supuesto, un componente tecnológico con los últimos avances y capacidades, hardware y softwares modernos, cada vez más actualizados. Pasar de la escritura a mano o la mecanografía, a el computador, a la integración de un sistema, con la información instantánea de lo que le está pasando en salud a las personas a grandes distancias. ¡Bienvenida historia clínica electrónica!

