Al fin se acaba este 2025 con múltiples escándalos a nivel nacional, pero con muchos logros a nivel local. Como barranquillero debo confesar que lo sentí como una “montaña rusa”, con el desagrado propio de las horribles noticias que a diario genera este desgobierno de Gustavo Petro lleno de escándalos cada uno más grave que el otro, con un equipo que genera asco y vergüenza, llevando al país a una situación financiera que será muy complicada de recuperar, pero afortunadamente, por nuestros lares barranquilleros, con unos logros con los que la administración distrital de Alex Char sigue transformando a Barranquilla en una ciudad cada vez más completa y agradable para vivir, situación reconocida nacional e internacionalmente. Lo complicado es que todos nosotros vivimos en ambas simultáneamente, tanto en “Locolombia”, como en “curramba la bella”. Es como vivir en una casa bellísima pero en un vecindario amedrentado por una banda de delincuentes.

Se nos viene el 2026 como un año crucial para Colombia y para todos los que aquí vivimos. No haré de esta una columna política, solo esperando que en las elecciones de Congreso sepamos nosotros elegir mucho mejor que los que han elegido en sus partidos a algunos de sus candidatos a quienes con certeza no contratarían para trabajar en sus empresas. Es que por sus perfiles resulta fácil saber de antemano que serán fácilmente comprables, o peor aún, que van con ese solo propósito, porque para ellos todo es válido. Añoro aún a personajes que hace muchos años nos representaban en el Congreso con lujo. Y si por acá llueve por el resto del país no escampa, y como resultado, un Congreso que causa vergüenza, con las excepciones de rigor, aprovechando para felicitar y más que esto, agradecer, a los senadores Carlos Meisel Vergara, del Centro Democrático, y a Mauricio Gómez Amín, del partido Liberal, por la manera como han honrado a nuestro departamento y ciudad. Ojalá todos los que elijamos tuvieran la enjundia de ambos para defender a Colombia y en especial a nuestra tierra Caribe.

Pero regresando a nuestra Barranquilla lo que deseo para este 2026 que se nos viene es que se terminen obras que hoy se están ejecutando, otras ya anunciadas y unas más que son necesarias. Ejecutando: La canalización del arroyo de la calle 85, la ampliación de la Circunvalación, la solución vial Circunvalar – Alameda del Río, los mercados y su entorno vial y urbano, la ampliación de la calle 72, el mejoramiento de miles de viviendas, y otras. Anunciadas: La prolongación de la calle 84 hasta el malecón, el nuevo parque en el bulevar de Simón Bolívar, la ampliación del Estadio Metropolitano. Necesarias: Ampliación de la calle 82 y de la carrera 51B entre 84 y 80, también la recuperación de nuestro Centro Histórico. Y se me acabó el espacio. ¡Feliz 2026 a todos!

@nicorenowitzky