Desde la primera infancia hasta la adolescencia, las pantallas hacen parte de la vida cotidiana y modelan la forma en que niñas, niños y adolescentes juegan, aprenden, se relacionan y entienden el mundo. La tecnología puede ser una gran aliada, pero su uso seguro y equilibrado requiere límites claros, presencia adulta y decisiones informadas. Acompañar no significa prohibir, sino enseñar a navegar el entorno digital con criterio y hábitos saludables.

Si bien existen recomendaciones válidas para todas las edades como: tener una hora sin pantallas antes de dormir, mantener los dispositivos fuera del cuarto en las noches, estar abiertos a sus preocupaciones, miedos o errores y promover actividades fuera de pantalla (juego, lectura, deporte, exploración), la forma de acompañar cambia según el momento del desarrollo.

1. En los primeros años (0 a 8 años):

En esta etapa, el propósito es crear hábitos saludables y evitar que la tecnología sustituya el vínculo, el juego y la exploración. Algunas acciones clave son:

* Evitar la exposición antes de los 2 años y, después, limitarla a un máximo de 30 minutos diarios, privilegiando siempre el juego, la exploración y las interacciones cara a cara

* Supervisar de manera directa los momentos frente a pantallas

* Preferir pantallas grandes como televisión, computador o tableta; evitar celulares

* No permitir pantallas en momentos clave de socialización o cuidado: comidas, antes de dormir, baños o trayectos cortos

* Evitar contenidos con reproducción automática o ritmos acelerados

* No usar pantallas como calmante o regulador emocional

2. Durante la infancia (9 a 12 años):

Aquí es fundamental fortalecer los hábitos y construir, junto con niñas y niños, un plan familiar digital con reglas claras sobre tiempos, usos y consecuencias. Esto implica:

* Establecer horarios definidos (máximo 1 hora al día)

* Definir y respetar zonas del hogar libres de tecnología. Prefiriendo que en los espacios privados como habitaciones o espacios de interacción como el comedor no se usen dispositivos

* No permitir redes sociales (todas exigen mínimo 13 años)

* Conversar sobre los riesgos asociados a la privacidad, contactos desconocidos, contenidos inapropiados y publicidad engañosa

* Seleccionar contenidos, videojuegos y aplicaciones seguros y adecuados para la edad

* Enseñar a identificar señales de cansancio o saturación

* Evitar aplicaciones con funciones persuasivas como reproducción automática, notificaciones o videos en scroll infinito

3. En la adolescencia (13 a 18 años):

En esta etapa el foco está en desarrollar criterio, autocuidado digital y un equilibrio sano entre la vida dentro y fuera de línea. Para lograrlo se recomienda:

* Acompañar el acceso a redes sociales hablando sobre, seguridad, privacidad, consentimiento, huella digital y bienestar emocional

* Prevenir la hiperconexión apagando notificaciones, estableciendo horarios y evitando el uso nocturno de pantallas

* Conversar abiertamente sobre riesgos como sexting, grooming, retos virales, desinformación y violencia digital

* Regular el uso de videojuegos con horarios y selección cuidadosa de contenidos

* Fortalecer el pensamiento crítico explicando cómo funciona la Inteligencia Artificial y los algoritmos en redes y videojuegos y cómo estos influyen en sus emociones, decisiones y percepciones

Además, pueden reportar cualquier contenido o plataforma que atente contra los derechos de niñas, niños o adolescentes por medio de www.teprotejocolombia.org , la app Te Protejo y Te Protejo sin conexión. También pueden contactar a Te Guío, en caso de necesitar orientación sobre comportamientos sexuales inapropiados, o contacto con contenido de este tipo. WhatsApp: 314 821 0435

* Directora ejecutiva de Red PaPaz