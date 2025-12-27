Usa la elocuencia para amplificar la verdad en los días donde reina el engaño y las falsas promesas. Si quieres liderar empieza por amar. Continúa con valorar. Apóyate en respetar, prefiere a los mejores y define tu contenido. Ama, valora, respeta, prefiere y define, para que tus palabras sean la banda sonora de los proyectos que mejorarán el contexto y la vida de tu gente. La mejor dicción es la acción. Si haces lo que dices y cumples lo que prometes, tendrás la mayor referencia del elocuente; ser coherente.

La gratitud es el inicio perfecto de toda relación. Tu primer encuentro moldea la sucesión de los acontecimientos si involucra la generosidad propia del alma agradecida. Es un asunto de metodología, no de ideología: integra preferencias, beneficios, ventajas, utilidades, deberes, convicciones, creencias, doctrinas y aspiraciones. Agradece desde la primera vista para que el encanto resista. Da, comparte, asóciate, anima, apoya, ayuda, inspira, aconseja y alegra: eso siembra millones de gracias.

La mente es el corazón del alma. El cerebro de las pasiones. El potenciador de los músculos de la voluntad. Sus latidos impulsan la vida de las ideas, forman la conciencia y moldean la conducta. Piensa antes de actuar, sigue tus valores, medita, ora, consúltale a Dios y sé leal a tus tradiciones: Allí está garantizada la salud y la prosperidad mental. La atracción definitiva de todo contacto genera nuevas experiencias y mejores motivaciones.

El síntoma de la inteligencia es la prudencia. Quien más puede, exhibe menos para resguardar las claves de la habilidad. Presumir es amplificar el espejo de la arrogancia en una vidriera cubierta por el muro de la escasez intelectual: Entre menos sepan de ti más interesante serás. No se trata de ocultar; la reserva es la garantía de la intimidad. Lo posible celebra el secreto transformado en realidad.

‘Elogramentar’ es la capacidad, habilidad, aptitud, criterio o decisión dirigida a estimular e inspirar la elocuencia acompañada de la coherencia entre los dichos y las acciones, inspirando la gratitud a través del poder de la mente asociada con la razón. Es la plataforma de la palabra impulsada por la verdad. El oráculo del pensamiento influenciado por la fe. La receta del amor en la cena del perdón. El regalo agradecido por la paz y la satisfacción.

Termina bien para empezar mejor. Abre las puertas y no se te van a cerrar. Anuncia sin adular, presumir, ni humillar. Reconoce, premia y honra la gratitud. Cuida tu mente e invierte en su salud. Activa la fe; Cree. Avanza para detenerte cuando tengas que celebrar y así sabrás que es ‘Elogramentar’.

@JulioCesarHT