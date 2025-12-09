La reciente encuesta publicada por la prestigiosa empresa Invamer, con acierto en sus resultados electorales de las últimas cuatro elecciones presidenciales en Colombia, puso al país en el inicio de la campaña electoral, con miras a la primera vuelta de mayo 31 de 2026 y seguramente de la segunda en junio 21 de ese mismo año, con grandes implicaciones políticas y económicas del panorama nacional. En efecto, varios son los temas que se están moviendo en las redes sociales. Por ejemplo:

Se agotó la existencia de Lomotil y otros medicamentos en las farmacias del país, ante el disparo de la diarrea nacional que causaron los resultados electorales de Invamer, con Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. También, se incrementó la consulta médica en salud mental con psicólogos y psiquiatras de cientos de candidatos con la mirada perdida y la lengua trabada.

Se disparó la consulta en los sitios de brujería, especialmente en los Llanos Orientales, la Sierra Nevada, la Guajira y algunos pueblos de la Mojana en Sucre, donde brujas bonitas analizan la mano del cliente y con una mueca le dicen la posible posición a ocupar. Son candidatos sin rumbo, que buscan orientación en temas electorales y las razones del resultado de dicha encuesta. Muchos de los cuales siguen recogiendo firmas sin ninguna esperanza de triunfo, unos 90 candidatos presidenciales que tratan de inscribirse generando enormes gastos al Estado.

Decenas de estos candidatos no superan el 1% de la intención del voto, y buscan afanosamente empresas encuestadoras ligeramente torcidas y aptas para producir resultados electorales al gusto del cliente, para iniciar así una guerra de encuestas de esos actores políticos, para ver qué pescan, confundiendo al elector.

Se está cocinando ya la conformación de las fórmulas vice presidenciales. Los aspirantes son escogidos de regiones distintas con un perfil que complemente al titular. El vicepresidente es una figura que da brillo cuando lo encarna un personaje de prestigio nacional, pero se derrumba cuando se trata de una manzana madura por fuera, pero podrida por dentro.

Además, se está armando una estrategia maquiavélica de inflar exageradamente al candidato del segundo lugar, ante la predicción lanzada por la empresa encuestadora Invamer, de que la izquierda le gana a la derecha en la segunda vuelta.

Por último, parece que en las bodegas de la izquierda se anuncia un nuevo video sacado de ultratumba con el viento helado de la muerte y al fondo la voz del Presidente: “los noto asustados”.

@FcuelloDuarte