En 27 Noches, Daniel Hendler presenta una historia que combina ternura, ironía y una mirada lúcida sobre prejuicios profundamente arraigados respecto de las mujeres y de los adultos mayores. La trama sigue a Martha Hoffman, una viuda octogenaria interpretada con notable vitalidad por Marilú Marini, quien decide convertirse en mecenas de proyectos artísticos experimentales sin pedir permiso a nadie. Su modo de vivir irrita a sus hijas, mujeres aferradas a ideas rígidas sobre el deber familiar y la correcta administración del patrimonio heredado. Ese conflicto inicial desencadena un proceso judicial destinado a evaluar la capacidad mental de Martha, abriendo así un debate incómodo sobre autonomía, envejecimiento y el control afectivo sostenido por la moral tradicional.

La aparición de Leandro Casares, perito meticuloso y excesivamente estructurado, introduce un contrapunto cargado de humor. Hendler interpreta a un profesional obsesionado con reglas, horarios y protocolos, cuya solemnidad choca de lleno con el caos luminoso que irradia Martha. Cada encuentro entre ambos despliega tensiones, revelaciones y situaciones hilarantes que muestran cómo dos mundos aparentemente opuestos pueden encontrar territorios comunes. La película aprovecha ese vínculo para exponer contradicciones sociales que castigan cualquier desviación de los modelos convencionales.

El film adopta un tono casi teatral, con diálogos ágiles, silencios expresivos y gestos capaces de revelar emociones complejas. La puesta en escena evita artificios y se concentra en conversaciones que construyen una intimidad palpable entre los protagonistas. Los personajes secundarios —como Alejandra Conde, interpretada con frescura por Julieta Zylberberg— aportan matices que enriquecen la narrativa sin desviar la atención del núcleo emocional. Esta estructura permite que cada secuencia avance con naturalidad, equilibrando crítica social, humor sofisticado y sensibilidad humanista.

Basada en el libro homónimo de Natalia Zito e inspirada en un caso real, la película invita a reflexionar sobre libertad, codicia, derechos individuales y los límites éticos en decisiones que involucran a personas mayores. Hendler transforma una situación dolorosa en una sátira inteligente que evidencia arbitrariedades institucionales sin renunciar a la emoción. 27 Noches, presentada en San Sebastián y disponible en Netflix, se sostiene gracias a un guion afinado y a actuaciones sólidas que iluminan dilemas vigentes en cualquier sociedad que aún teme la vida plena de quienes llegan a la vejez con deseo, lucidez y ganas de celebrar.

