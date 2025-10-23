En el corazón de La Guajira, donde el sol parece abrazarlo todo y la esperanza se cultiva con esfuerzo diario, hay una mujer que ha hecho de la bondad una forma de liderazgo. Su nombre es Andreina García, ingeniera de profesión, pero sobre todo, un ser humano profundamente sensible ante el dolor ajeno y comprometido con el bienestar de su tierra.

Andreina no solo dirige una institución; acompaña, escucha y actúa. Su paso por la empresa de servicios públicos ha estado marcado por la entrega, la empatía y la convicción de que cada obra, cada proyecto y cada gota de agua deben traducirse en dignidad y bienestar para las familias guajiras.

Quienes la conocen, destacan en ella una cualidad que no se enseña en las aulas: la nobleza del corazón. Es una mujer que se conmueve con la realidad de los niños, que encuentra en sus sonrisas la motivación para seguir adelante, y que convierte cada reto en una oportunidad para servir. La niñez, dice, es su mayor motor, porque en sus ojos ve reflejado el futuro que sueña para su departamento.

Rodeada casi siempre de mujeres profesionales, líderes y comprometidas, Andreina ha construido una red de apoyo y crecimiento mutuo. Cree en el talento femenino, lo impulsa, lo visibiliza y lo celebra. Para ella, liderar también significa abrir caminos para que otras mujeres puedan llegar más lejos.

Su manera de trabajar combina la disciplina técnica con una profunda sensibilidad social. Escucha antes de decidir, comprende antes de actuar y, cuando lo hace, lo hace desde el amor. Quienes han compartido con ella en el campo, en reuniones o en comunidades, coinciden en que su presencia transmite calma, pero también determinación.

Andreina García es una mujer que inspira porque ha entendido que el verdadero liderazgo no se impone: se gana con coherencia, con ejemplo y con bondad. En tiempos en que muchos buscan poder, ella elige servir. En medio de la aridez del desierto, su corazón es un manantial que no deja de fluir.

