La atracción es una forma de magia reclamando reconocimiento por la ciencia. Su potencia es esencial para el liderazgo y la toma de decisiones. Los seguidores se motivan para acompañar o patrocinar una iniciativa, si consideran que goza del agrado y los beneficios superiores a la oferta del placer. La ganancia es el límite del aburrimiento.

Encantar es la herramienta favorita de los emocionales. Se vuelve una habilidad discursiva, analítica o estética en quienes se valen de las palabras para persuadir, convencer, intimidar, disuadir y seducir. Las personas que atraen cautivan los sentimientos de los indiferentes. Superan la insatisfacción sembrando en las mentes y los corazones la sugestión necesaria para impresionar.

La mirada habla a los sentidos con la intensidad suficiente para causar miedo, esperanza, paz, atracción, rechazo, felicidad o frustración. Con los ojos se emiten señales perceptibles y traducibles por el alma. ¿Estimulas miradas provocadoras de emociones que inspiran? ¿Conoces el poder de tu visión?

La apariencia, el tono y el valor del contenido constituyen el trípode de la elocuencia. Se amplifica el pensamiento cuando activas la fuerza magnética de la voluntad. Puedes movilizar emociones si eres capaz de controlar tus estados de ánimo. Tu rostro revela la condición espiritual a quienes saben leer los códigos secretos de la mente: Hablas, cada vez que te ven.

La solución es la fórmula perfecta del éxito en toda iniciativa. La salida deseada por el problema que quiere ser leyenda. El espectro de la inteligencia proyectado sobre la realidad imperceptible para el lenguaje. Es la llave que abre las puertas del cerebro desde la firma del dolor registrado en una notaría de sentimientos. Es la maravilla creativa del poder conducido por el liderazgo ejemplar.

Seducir es poseer los sueños. Tentar al bien para superar al mal en la ética generadora de la costumbre deseada por la colectividad. Captar la aspiración en el laboratorio de la idea. Fascinar al decisor en el momento de la incertidumbre y el espacio dominado por la expectativa. ¿Te gusta seducir? ¿Cuáles son tus intereses?

La ‘Sedusolución’ es el poder creativo, resolutivo y motivador de los acuerdos en los que todos terminan siendo ganadores. El indicador de la capacidad del bien o del producto extraordinario. La respuesta al reclamo irrespetuoso con el audio de la cortesía, la amabilidad y la virtud de la gentileza. El valor de los finales felices. El arte que siempre debes cultivar. Es fe.

¿Se formó un problema? ¿Apareció el desánimo? Recuerda que siempre tienes en tus manos la ‘Sedusolución’.

