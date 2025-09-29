El pasado 29 de julio hace 500 años, en 1525, día de Santa Marta de Betania, Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad de Santa Marta en la bahía que él había descubierto y bautizado el 23 de febrero de 1502, día de Santa Marta de Astorga, por lo cual se conoce como “dos veces santa”, además de la más antigua de Colombia y del territorio continental americano.

No obstante, las obligaciones de Bastidas en cumplimiento de la capitulación otorgada el 6 de noviembre de 1524 por Carlos I de España, además de poblar la provincia y la ciudad con colonos casados, incluía la de hacer “granjerías y crianzas y poníais en dicha tierra doscientas vacas y trescientos puercos, y veinte y cinco yeguas y otros animales de cría…”.

La historia suele pasar por encima de algunos hechos que luego se tornan relevantes, como el nacimiento de la ganadería colombiana con la fundación de Santa Marta, cuando pisaron tierra americana los primeros bovinos, traídos desde La Española, isla que hoy comparten República Dominicana y Haití, donde Bastidas era un rico ganadero con más de 8.000 reses.

A partir de una historia que termina con la fundación de Santa Marta y la muerte de Bastidas en Cuba, en 1527, se inició una nueva: la de la ganadería colombiana, que fue creciendo a partir de cinco factores:

1) El crecimiento de la población y la demanda de carne y leche. 2) La condición rural de la Colonia y parte de la República tornó a la ganadería en actividad económica central. 3) La diversidad genética con la consolidación de razas criollas y la aclimatación del Cebú, de origen asiático, el Brahman americano y de las razas europeas.

4) El desarrollo gremial en el siglo XX, con los comités de ganaderos, asociaciones de raza, fondos ganaderos, la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGÁN, como gremio cúpula en 1963, y el Fondo Nacional del Ganado en 1993, como hitos principales.

5) Con los recursos parafiscales, el esfuerzo ganadero y el apoyo variable de los gobiernos, con excepción del de Santos, la ganadería ha alcanzado grandes logros: La certificación de país libre de aftosa, el crecimiento exportador, un gran desarrollo genético, la modernización tecnológica y el liderazgo en ganadería sostenible.

El 2 de octubre, en Santa Marta, celebraremos esta historia de logros y dificultades por el abandono y la violencia, pero, como reza nuestro himno, “no nos damos por vencidos ni bajamos nuestros brazos”. Hoy, 700.000 ganaderos, con 30 millones de reses, producen al año más de 7.000 millones de litros de leche y cerca de un millón de toneladas de carne, un gran aporte a la seguridad alimentaria y la economía nacional.

Son grandes los retos…, falta mucho por hacer, sí…, pero lo estamos haciendo.

