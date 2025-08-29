A solo dos semanas del inicio del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), se ha dado a conocer la lista completa de los artistas y cineastas que recibirán tributos especiales en esta 50ª edición. Como parte de su campaña “Transform Together” (Transformar en conjunto), el festival rinde homenaje a figuras destacadas del cine que presentan proyectos en el evento o que han mantenido una relación significativa con el TIFF a lo largo de los años.

Uno de los primeros nombres anunciados fue el del aclamado director mexicano Guillermo del Toro, quien este año regresa al festival con su esperada nueva película Frankenstein. Con una estética muy particular y una constante exploración de temas sociales, Del Toro debutó en el TIFF en 1993 con Cronos y desde entonces ha sido una presencia recurrente con títulos tan influyentes como El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017), esta última galardonada con cuatro premios Óscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. En reconocimiento a su trayectoria, Del Toro recibirá el TIFF Ebert Director Award, un premio que honra la memoria del célebre crítico de cine Roger Ebert y celebra a directores cuyo trabajo ha tenido un impacto significativo en el cine contemporáneo.

Otra homenajeada será Jodie Foster, una de las artistas más influyentes de su generación. Este año participa en el festival con Private Life, una película psicológica de misterio dirigida por Rebecca Zlotowski, en la que Foster interpreta a una terapeuta. Su historial en el TIFF incluye películas como The Brave One (2007) y Nyad (2023), por la cual fue nominada al Óscar como Mejor Actriz de Reparto. Ganadora de dos Premios de la Academia por The Accused(1988) y The Silence of the Lambs (1991), Foster también ha dirigido y producido diversos proyectos, destacándose por su compromiso con la representación femenina en la industria. Por esta razón, recibirá el Share Her Journey Groundbreaker Award, un reconocimiento otorgado a quienes promueven la igualdad de género en el cine.

El premio al talento emergente será para la directora japonesa Hikari, quien presenta su nueva película Rental Family, una historia sensible y original sobre los vínculos humanos. Otro homenajeado será el actor surcoreano Lee Byung-hun, quien será distinguido con el Special Tribute Award por su trayectoria en cine y televisión.

La gala de entrega de premios estará a cargo del actor Brendan Fraser, quien participó anteriormente en el festival con la aclamada The Whale (2022), y este año vuelve con un papel en Rental Family.

Al listado de homenajeados de esta edición se suman Idris Elba, Channing Tatum, Nina Hoss, Zacharias Kunuk, Jafar Panahi, el artista de maquillaje Kazu Hiro y la actriz Catherine O’Hara, todos reconocidos por sus contribuciones notables al cine internacional.

